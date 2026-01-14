V Trbovljah incident v šoli: »Sledil mu je in na stranišču iz šolske torbe vzel pištolo ...«

V torek smo v naše uredništvo iz naslova bralke prejeli zaskrbljeno pismo z vsebino, ki je vzbudilo vse prej kot lahkotne občutke. Šlo naj bi za resni varnostni incident, ki je presekal šolski dan na eni izmed trboveljskih osnovnih šol. Spodaj objavljamo zapis zaskrbljene mamice, kot se je predstavila, in ki se je na smrt ustrašila za svojega otroka.

»Včeraj je v eni izmed osnovnih šol v Trbovljah prišlo do resnega varnostnega incidenta, v katerem je bil žrtev moj sin. Starejši učenec ga je najprej izzival k pretepu. Ko se je moj sin konfliktu poskušal izogniti in se umaknil v drugo nadstropje šole, mu je ta sledil in na stranišču iz šolske torbe vzel pištolo. Kakšna je bila, mi še ni znano. Dejstvo pa je, da je moj otrok v resni stiski in strahu. Dogodek sem nemudoma prijavila policiji in Centru za socialno delo. O njem so bili obveščeni tudi ravnateljica, učiteljice in šolska svetovalna služba. Varnost otrok v šolah mora biti skupna odgovornost.«

Zapis se je kmalu razširil po družbenih omrežjih. Vprašanj, ki se ob takem dogodku postavijo, je bilo kar nekaj - najprej kje točno se je to sploh zgodilo, ali je šlo za pravo orožje, ter ali so odgovorni ustrezno ukrepali. Zaenkrat sta se na dogodek odzvali dve od treh osnovnih šol v Trbovljah. Na OŠ Tončke Čeč so povedali, da se dogodek pri njih ni zgodil:

»Kljub temu, da na naši šoli varnosti učencem namenjamo posebno skrb in o morebitnih dogodkih vedno obveščamo pristojne institucije ter starše, me iskreno skrbi, da do tovrstnih dogodkov prihaja v našem okolju. Vsi skupaj bomo morali poskrbeti za varnost in tudi vzgojo otrok, da do tega ne bo prihajalo. Šola in druge institucije lahko nudimo pomoč učencem, ki se znajdejo v stiskah, pomagamo pa lahko tudi pri vzgoji otrok, a zavedati se moramo, da so za vzgojo otrok odgovorni in ključni starši.«

Podoben odziv so imeli tudi na OŠ Trbovlje, kjer se incident prav tako ni zgodil.

»Pridružujemo se mnenju enega od komentarjev na omrežjih - vzgoja se začne in konča doma. Šole naj bi bile z vzgojnim delovanjem le podaljšana roka staršev, kar pa je v današnjem času težko, saj so starši vzgojno zahtevnih otrok pogosto zelo zaščitniški in nekooperativni. Verjamem, da bo (je) šola, na kateri naj bi se to zgodilo, ustrezno reagirala. Ne smemo pa pozabiti, da bi se morale v tovrstnih primerih aktivno vključiti tudi ostale ustrezne institucije.«

Z vprašanji smo se obrnili tudi na OŠ Ivana Cankarja, na njihov odgovor pa še čakamo.

Situacijo je razjasnila policija

Na policiji so incident potrdili, a hkrati razložili tudi, da naj bi šlo za igračo v obliki orožja. Ker so vpleteni mladoletniki, podrobnejših pojasnil ne dajejo. Na policiji dodatno poudarjajo, da se je z otroki treba ves čas pogovarjati. Le tako lahko otrok dovolj zaupa staršem ali skrbnikom, da se lahko izpove, ko se mu dogaja nasilje ali druge vrste psihični pritisk. Vloga staršev je, da mu stojijo ob strani in ga hkrati učijo odgovornega ravnanja. Hkrati pozivajo vse žrtve kaznivih dejanj ter tudi druge osebe, ki imajo informacije o kakršnih koli dejanjih z elementi nasilja ali drugih kaznivih ravnanjih, da o tem nemudoma obvestijo policijo.