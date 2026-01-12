V Trbovljah izginil 51-letni Igor Grošelj: policija prosi za pomoč

Policisti Policijske postaje Trbovlje prosijo javnost za informacije o pogrešanem 51-letnem Igorju Grošlju iz Trbovelj. Svojci so policijo obvestili, da ga pogrešajo, nazadnje so ga videli včeraj na območju Trbovelj. Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave, ima kratke rjave lase. Oblečen naj bi bil v svetle džins hlače in črno bundo, obut v rjave gležnjarje. Po navedbah policije uporablja vozilo audi Q5 z oznako ljubljanskega registrskega območja. Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, zdaj pri iskanju računajo tudi na pomoč ljudi.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, naj informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Trbovlje (03 565 31 50), lahko tudi na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. (TIS)

Kako ravnati, če ga opazite

Če menite, da ste pogrešanega videli, si poskusite zapomniti čim več podrobnosti: točno lokacijo, čas, smer gibanja, opis oblačil in vozila. Ne izgubljajte časa z objavami po družbenih omrežjih namesto prijave –najhitreje pomaga klic na navedene številke.