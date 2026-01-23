V Trebnjem in Sevnici zagorelo v stanovanjih: stanovalka se je nadihala dima

Gasilci v jugovzhodni Sloveniji in Posavju so v četrtek obravnavali tri požare. Zagorelo je v stanovanjih v Trebnjem in v Sevnici, v Damlju pri Črnomlju pa v nenaseljeni hiši. Med požarom v Trebnjem so morali oskrbeti stanovalko, ki se je med poskusom gašenja nadihala dima.

V Trebnjem je zagorelo popoldne v stanovanju v tretjem nadstropju bloka na Gubčevi cesti. Po prvih ugotovitvah je požar vzplamtel pri kaminski peči na drva, ogenj pa se je nato razširil in zajel stanovanje. Požar so omejili in pogasili gasilci.

V Sevnici je zagorelo ponoči v stanovanju na Planinski cesti. Pri tem je stanovalec stanovanje še pravočasno zapustil, ogenj pa so omejili in pogasili gasilci. Vzrok požara ugotavljajo danes.

V nenaseljeni hiši v Damlju je zagorelo zjutraj. Požar so omejili in pogasili občani in gasilci, nastalo pa je za okoli 1500 evrov škode. Vzrok požara še preverjajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.