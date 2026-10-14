V Tržiški Bistrici opazili mrtvega moškega v betonskem kanalu za dotok vode v elektrarno

V torek ob 19.55 so v Tržiški Bistrici v naselju Retnje, ki spada v občino Tržič, v vodi opazili moškega, ki ni kazal znakov življenja. Kot so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje, so na intervencijo odšli člani PGD Križe in potapljači GARS Kranj, ki so pokojnega potegnili iz vode na obalo, kjer so ga pregledali dežurni zdravnik nujne medicinske pomoči Tržič in policisti Policijske uprave Kranj.

Gasilci so truplo prenesli do ceste in ga predali pogrebni službi, posredovanje potapljačev pa ni bilo potrebno, so še dodali na upravi za zaščito in reševanje.

Po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega ravnanja

»Tržiški policisti so bili včeraj okoli 19. ure obveščeni o najdbi moškega trupla na območju občine Tržič. Po doslej znanih podatkih je bilo truplo 73-letnega moškega najdeno v vodi umetno zgrajenega betonskega kanala za dotok vode v elektrarno. Policisti so opravili ogled kraja in po podatkih, s katerimi razpolagamo do sedaj smrt moškega ni posledica kaznivega ravnanja. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Zdravstveno osebje je odredilo sanitarno obdukcijo. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.