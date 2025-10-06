V enem izmed turističnih objektov v Portorožu vlomil v omarice zaposlenih, a ukradel le ...

Policisti Policijske postaje Piran so v nedeljo ob 12.13 posredovali v enem izmed turističnih objektov v Portorožu, kjer so obravnavali vlome v štiri službene omarice zaposlenih.

Po do sedaj zbranih podatkih je storilec vlomil v vse štiri omarice, vendar iz treh ni odnesel ničesar. Iz ene pa je na škodo 62-letnega moškega iz Vrhnike ukradel kapo. Policisti so na podlagi opisa storilca hitro ukrepali in v bližini objekta prijeli 24-letnega moškega z območja Maribora. Pri njem so našli ukradeni predmet, ki so ga zasegli.

Zoper osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, poročajo s PU Koper.