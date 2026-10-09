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V Ukrajini našli umorjenega Martina (33) iz Šenčurja, ustrelili so ga in zažgali

Okrutni storilci so po več letih še vedno na prostosti.
Kdo je v preteklosti moril slovenske tovornjakarje? FOTO: Getty Images
Kdo je v preteklosti moril slovenske tovornjakarje? FOTO: Getty Images
Boštjan Celec
 9. 10. 2026 | 05:00
3:40
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Pred skoraj natanko tremi desetletji se je 33-letni Martin Paulič iz Šenčurja s tovornjakom vlačilcem odpravil proti Rusiji. Domačin se je nazadnje oglasil 5. oktobra 1996, nato pa je njegov mobilni telefon umolknil. Do Rusije ni prispel, domov se ni vrnil. Enaindvajsetega oktobra pa so pri kraju Starobeševo v Ukrajini našli truplo v zatilje ustreljenega moškega, ki so ga storilci po zločinu zažgali. Pauličeva družina je kmalu prejela strašljivo vest, da je bil to njihov Martin. Je bila na delu mafija? Teden dni po najdbi trupla sta se ponj odpravila prijatelja iz Gorenjske. Osebni avto ...
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V Ukrajini našli umorjenega Martina (33) iz Šenčurja, ustrelili so ga in zažgali

Okrutni storilci so po več letih še vedno na prostosti.
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Je »evropsko« res zanesljivo?

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Kako se izogniti nepotrebnim stroškom?

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
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Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

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KAKOVOST

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Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
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ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
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ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

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5. 10. 2026 | 13:22
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ZAVARUJ

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Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
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NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
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Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
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AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
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