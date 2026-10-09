V Ukrajini našli umorjenega Martina (33) iz Šenčurja, ustrelili so ga in zažgali

NEPOJASNJENO

Okrutni storilci so po več letih še vedno na prostosti.

Pred skoraj natanko tremi desetletji se je 33-letni Martin Paulič iz Šenčurja s tovornjakom vlačilcem odpravil proti Rusiji. Domačin se je nazadnje oglasil 5. oktobra 1996, nato pa je njegov mobilni telefon umolknil. Do Rusije ni prispel, domov se ni vrnil. Enaindvajsetega oktobra pa so pri kraju Starobeševo v Ukrajini našli truplo v zatilje ustreljenega moškega, ki so ga storilci po zločinu zažgali. Pauličeva družina je kmalu prejela strašljivo vest, da je bil to njihov Martin. Je bila na delu mafija? Teden dni po najdbi trupla sta se ponj odpravila prijatelja iz Gorenjske. Osebni avto ...