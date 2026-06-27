V Uršnih selah se je prevrnila 76-letnica, v Hinjah padel voznik mopeda (25)

V sredo okoli 10.30 so bili dolenjski policisti obveščeni o prometni nesreči v Uršnih Selah na območju Dolenjskih Toplic. Po dosedanjih ugotovitvah je 76-letna voznica osebnega avtomobila po končanem prehitevanju med vračanjem na svoj smerni pas zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala z vozišča.

Pri naselju Muta vozilo na streho Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 10.53 na cesti Dravograd–Radlje ob Dravi pri naselju Muta osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se obrnilo na streho. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom obrnili vozilo nazaj na kolesa, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč vozniku do prihoda reševalcev NMP. Poškodovanega voznika so reševalci NMP prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Slovenj Gradec.

Nato je sunkovito zavila v levo, zaradi česar je z bočnim delom vozila zdrsnila na nasprotno smerno vozišče in trčila v osebni avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 34-letni voznik. Po trčenju se je vozilo povzročiteljice prevrnilo na streho. Poškodovano 76-letno voznico so reševalci oskrbeli na kraju in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog.

Padec motorista

V sredo zvečer pa so policiste obvestili o padcu voznika mopeda v Hinjah. Policisti PP Dolenjske Toplice so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 25-letni voznik mopeda znamke Piaggio vozil iz smeri Prevol proti Smuki. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad mopedom, zapeljal iz vozišča na levo stran in padel. Poškodovanega so reševalci oskrbeli na kraju in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili še, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in da moped ni bil veljavno registriran. Vse okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.