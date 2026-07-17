V vasi na območju Ilirske Bistrice ukradli omaro, v njej pa ...

Koprski policisti so bili v četrtek popoldan obveščani o kraji. Tako so neznani storilci v vasi na območju PP Ilirska Bistrica iz odklenjene hiše ukradli omaro.

Denar in orožje

V njej je imel lastnik zaklenjeno gotovino in več kosov orožja (lastnik poseduje dovoljenje). Zadeva se intenzivno preiskuje, so še navedli na PU Koper.