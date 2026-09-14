Mladoletnik v prometni nesreči izgubil življenje

S Policijske uprave Maribor (PU Maribor) so zvečer sporočili, da je v prometni nesreči v okolici Sladkega vrha življenje izgubil mladoletni voznik mopeda. O nesreči so bili obveščeni okrog 19.30. Po njihovih prvih informacijah je do tragedije prišlo v ovinku med vožnjo po klancu navzdol.

Po nesreči mladoletniku žal niso mogli pomagati. Kljub zdravstveni pomoči je na kraju izgubil življenje, so zapisali na PU Maribor. Dodali so, da o prometni nesreči policisti še zbirajo obvestila.