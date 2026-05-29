V Velenju se je porušil gradbeni oder, pet ljudi odpeljali v bolnišnico

V Velenju se je danes nekaj po 10. uri zgodila huda delovna nesreča. Kot je poročal Dnevnik, naj bi se na gradbišču nove stavbe porušil glavni gradbeni oder, pod katerim naj bi ostalo ujetih več delavcev. S PU Celje so potrdili, da so bili okoli 10. ure obveščeni o delovni nesreči, v kateri pa je bilo poškodovanih pet ljudi.

Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane, so sporočili s PU Celje. Po podatkih s terena naj bi bila vsaj dva delavca v kritičnem stanju.

Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri vlivanju plošče v večji hali, do nesreče pa je prišlo v bližini industrijske cone.

Ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, še poteka, zato bo več informacij znanih po uradnih pojasnilih pristojnih služb.