V Vnajnarjah znova gori: to je že najmanj četrti požar na tem območju v dobrih dveh tednih (FOTO)

V Vnajnarjah na vzhodnem robu Ljubljane imajo gasilci danes znova polne roke dela. Po podatkih sistema za zaščito in reševanje je bil požar prijavljen ob 12.47, zagorel pa naj bi hlev oziroma gospodarski objekt približno 200 metrov od naslova Vnajnarje 25. Da je intervencija obsežnejša, kaže tudi število aktiviranih enot. Na kraj so bili med drugim napoteni gasilci PGD Bizovik, PGD Brdo, PGD Črnuče, PGD Ljubljana-Vič, PGD Prežganje in še več drugih društev. Posredujejo tudi gasilci PGD Zgornji Kašelj, ki so na družbenih omrežjih objavili fotografijo s kraja in zapisali: »Posredujemo na požaru gospodarskega objekta!«

Na posnetku je videti močno poškodovano oziroma deloma uničeno ostrešje objekta, iz katerega se še vedno kadi, ob njem pa več gasilskih vozil in gasilce med gašenjem.

Na istem območju v zadnjih tednih že več požarov

Posebej izstopa dejstvo, da to še zdaleč ni prvi požar na tem območju v septembru. Že 3. septembra je v bližini Vnajnarij, pri vrhu Lomnika, zagorelo v gozdu pod visokonapetostnim daljnovodom. Ogenj je takrat zajel okoli 2600 kvadratnih metrov površine, pri gašenju pa je sodelovalo veliko število gasilskih enot. Zaradi požara je moral ELES za približno dve uri celo izklopiti oba 400-kilovoltna daljnovoda Beričevo–Krško.

FOTO: Pgd Zgornji Kašelj

Le dva dni pozneje, 5. septembra, je na območju nedavnega požarišča znova zagorelo. Gasilci so z brezpilotnim letalnikom locirali požar na nekaj sto kvadratnih metrih gozdne površine, na terenu pa so bili znova gasilci več ljubljanskih prostovoljnih društev in Gasilske brigade Ljubljana. Tretji požar je sledil 8. septembra. Tokrat je v bližini naselja Vnajnarje gorela podrast v gozdu na približno 100 kvadratnih metrih. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana ter PGD Prežganje in Sostro.

Današnji požar gospodarskega objekta je tako najmanj četrti požar na območju Vnajnarij v dobrih dveh tednih. Ni pa za zdaj nobenih informacij, da bi bili dogodki med seboj povezani, zato bi bilo o vzroku ali morebitni povezavi med požari prezgodaj sklepati.

Gašenje še poteka

Vzrok današnjega požara za zdaj še ni znan, prav tako še ni uradnih informacij o morebitnih poškodovanih ali o obsegu nastale škode. Gasilci so bili ob objavi tega članka še na terenu, zato bo več podrobnosti predvidoma znanih po koncu intervencije in opravljenem ogledu. Fotografije PGD Zgornji Kašelj sicer kažejo, da je ogenj močno prizadel ostrešje objekta. Na kraju je prisotnih več gasilskih vozil, območje pa je še vedno zadimljeno.