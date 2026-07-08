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V vozilu za sedem se jih je gnetlo 25, voznik bo moral v zapor

Gruzijski tihotapec migrantov je bil obsojen na zaporno kazen.
Bili so brez prostora, zraka, trpeli so žejo in vročino, vožnja pa je trajala neprekinjenih pet ur in še sreča, da se ni kdo zadušil in umrl. FOTO: PU Novo mesto
Bili so brez prostora, zraka, trpeli so žejo in vročino, vožnja pa je trajala neprekinjenih pet ur in še sreča, da se ni kdo zadušil in umrl. FOTO: PU Novo mesto
Tanja Jakše Gazvoda
 8. 7. 2026 | 08:43
3:41
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Le ugibamo lahko, kako bi se končala vožnja 25 potnikov, ki so se gnetli v kombiju za sedem oseb, če jih ne bi pred slabim letom v naselju Obrežje pri gostilni Kalin ustavili možje v modrem. Potniki so bili tistega vročega nedeljskega dopoldneva, ko je bilo zunaj več kot 30 stopinj Celzija, natlačeni v vozilu brez zraka in vode. Suhih grl so le moledujoče opazovali stekleničko vode, ki jo je voznik stiskaško hranil zase. »Bil sem v prtljažniku s še petimi drugimi potniki in ves čas vožnje, kakšnih pet ur smo se vozili brez postanka, sem klečal, naslonjen na zadnja vrata. V vozilu je bilo zelo vroče in utesnjeno. Še dobro, da je bilo malo priprto okno, da smo lahko dihali. Ampak sem vsega hudega vajen in sem zdržal,« se je vožnje spominjal eden od potnikov.

V Francijo

Šlo je za 25 državljanov Egipta, ilegalcev, ki so želeli v obljubljeno deželo, namenjeni so bili v Francijo. Prevažal jih je 59-letni Anri Pilishvili iz Gruzije, ki je moral zaradi očitkov o tihotapljenju migrantov pred roko pravico. Na krško okrožno sodišče se je javil prek videokonference iz ljubljanskega pripora, je pa bil v času pripora nekaj časa na opazovanju na forenzični psihiatriji v Mariboru zaradi domnevnih psihičnih težav, prav zato se je sojenje vleklo dlje kot običajno v teh zadevah. Izvedenec je ugotovil, da ima obtoženi mešano disociativno motnjo, kar pa ni vplivalo na njegovo prištevnost, obstaja celo sum, da je zaradi teže kaznivega dejanja hlinil bolezen.

Migranti so potovali organizirano. Iz Grčije so meje Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške prestopali ilegalno.

Migranti so potovali organizirano. Iz Grčije so meje Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške prestopali ilegalno, vmes pa so se prevažali z različnimi vozili. Za pot do Francije je moral vsak plačati od 2800 do 3000 evrov. Na Hrvaško so iz Bosne prišli peš v spremstvu dveh sirskih vodnikov, pešačili so dve uri, kmalu za mejo na odročnem kraju v gozdu pa jih je že čakal obtoženi z belim vozilom mercedes benz viano, v katero so se vsi stlačili in se peljali neprekinjeno od 6. ure zjutraj do nekaj pred enajsto, ko so jih ustavili policisti.

Po odsluženi zaporni kazni bo začel veljati petletni ukrep izgona tujca iz države.

Višji državni tožilec Bogdan Matjašič je v zaključni besedi opozoril na izredno nehuman in nevaren način prevoza 25 potnikov v vozilu, ki je namenjen prevozu sedmih, zato so bili brez prostora, zraka, trpeli so žejo in vročino, vožnja pa je trajala neprekinjenih pet ur in še sreča, da se ni kdo zadušil in umrl. Obtoženega je po mnenju tožilstva vodil le en cilj: da čim več zasluži, saj je plačilo odvisno od števila pripeljanih oseb. Obtoženčeva zagovornica Lara Mikuž je bila mnenja, da zgolj ugotovitev, da je bil prisoten in je sodeloval pri določenih dejanjih, ne more dokazovati naklepa, hkrati pa da je treba kot olajševalno okoliščino upoštevati njegovo zdravstveno stanje, ki vzbuja resen dvom o njegovi sposobnosti pravilnega razumevanja situacije, presoje posledic ravnanja in zavestne odločitve za sodelovanje pri kaznivem dejanju. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je obtoženega spoznala za krivega in mu izrekla zaporno kazen štiri leta in dva meseca zapora ter denarno kazen 1000 evrov, po odsluženi zaporni kazni pa bo začel veljati petletni ukrep izgona tujca iz države.

Sodišče je odločilo, da mora za zapahe. FOTO: Jure Eržen
Sodišče je odločilo, da mora za zapahe. FOTO: Jure Eržen

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