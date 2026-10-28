V Vrtojbi ustavili štiri Romune: na prikolici prevažali ukraden bager, policisti odkrili še nekaj sumljivega

Štirje romunski državljani so se s kombijem in prikolico pripeljali do Vrtojbe, kjer so jih ustavili uslužbenci Finančne uprave RS (FURS). Izkazalo se je, da prevažajo ukraden mini bager, ukradena pa je bila tudi prikolica.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so namreč 15. oktobra v zgodnjih popoldanskih urah na območju nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba obravnavali štiri državljane Romunije, stare 24, 28, 31 in 52 let. Moške so najprej ustavili uslužbenci FURS, nato pa jih predali policistom. Četverica se je prevažala s kombijem Mercedes-Benz Sprinter z romunskimi registrskimi tablicami, na katerega je bila pripeta prikolica z mini bagrom znamke Volvo.

Bager in prikolico ukradli v Franciji

Policisti so med preverjanjem ugotovili, da sta bila tako prikolica kot mini bager ukradena. Po doslej zbranih podatkih sta izginila 14. oktobra, torej le dan pred odkritjem, in sicer v Franciji. To pa še ni bilo vse. Policisti so odkrili tudi nepravilnost pri registrski tablici prikolice. Čeprav je tablica pripadala prav tej prikolici, je bila prenarejena. Nekdo je namreč spremenil eno od črk registrske oznake.

Vsi štirje končali za zapahi

Policisti so o ugotovitvah obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Vsem štirim moškim so odvzeli prostost. Dva dni pozneje so jih s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma tatvine in ponarejanja listin privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je sodnik za vse štiri osumljence odredil pripor.