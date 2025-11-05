  • Delo d.o.o.
HIŠNE PREISKAVE

V Žabjaku zasegli avtomatsko puško in kar 776 kosov streliva

Kriminalisti naj bi hišno preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki se je srečal z Natašo Pirc Musar.
Hišne preiskave so opravili včeraj. FOTO: Policijska Uprava Novo Mesto
Hišne preiskave so opravili včeraj. FOTO: Policijska Uprava Novo Mesto
B. K. P.
 5. 11. 2025 | 13:18
 5. 11. 2025 | 13:22
3:02
Dolenjsko zadnje dni pretresa mnogo incidentov, začenjši s tragedijo v Novem mestu, v kateri je življenje izgubil priljubljeni gostinec Aleš Šutar. Njegova smrt je sodu izbila dno, prebivalci Novega mesta in okolice ter drugih krajev na jugovzhodu Slovenije namreč že dlje opozarjajo na romsko problematiko, a jih vladajoči doslej niso slišali.

Tudi zato so se prejšnji teden množilno zbrali v dolenjski prestolnici na protestu, kjer so se med drugim poklonili pokojnemu 48-letnemu Šutarju, očetu dveh otrok, ter nato na trgu pred rotovžem spremljali izredno sejo mestnega sveta. Te se je udeležilo tudi mnogo političnih veljakov s predsednikom vlade Robertom Golobom na čelu.

Protestniki so premierja sicer izžvižgali, kljub temu da je obljubil nove in močnejše ukrepe za zajezitev nasilja, na Dolenjsko se je napotilo tudi več policistov. Kljub temu so nekaj ur po izredni seji v bližini romskega naselja Brezje-Žabjak odjeknili streli.

Policisti so, kot smo pisali, v torek nato tam opravili več hišnih preiskav, med katerimi so zasegli tri pištole, eno celo z dušilcem, šiberno puško z optiko in avtomatsko puško M70 in kar 776 kosov streliva. Danes je podrobnosti preiskave predstavil Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki je dejal, da so policisti 28. oktobra prejeli več klicev občanov iz bližine naselja Brezje-Žabjak v Novem mestu, da se v naselju strelja. Poklical pa jih je tudi občan, ki je prijavil, da so najverjetneje prav ti izstrelki poškodovali kritino na njegovi hiši.

Prostost odvzeli tudi mladoletniku

Policisti, ki so opravili ogled kraja, so izsledili dva osumljenca, 35-letno žensko in 48-letnega moškega, pozneje so prišli na sled še tretjemu osumljencu. To pa ni bilo vse. Ko so čakali na odredbo sodišča, da bi se lahko lotili hišne preiskave, so prejeli nov klic občana, ki je prijavil, da sta ga sovaščan iz naselja Brezje in njegov sin telesno poškodovala, zaradi česar so ga morali reševalci odpeljati v bolnišnico. Policisti pa so napadalca identificirali – šlo je za 38-letnika, sicer starega znanca policije, in njegovega mladoletnega sina. Obema so odvzeli prostost.

Včeraj so nato izvedli hišno preiskavo, zgoraj omenjene predmete zasegli in poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, ko bodo zbrali vsa obvestila, bodo policisti zoper osumljence ustrezno ukrepali, je dodal Štern.

Portal Necenzurirano je sicer poročal, da so kriminalisti hišno preiskavo opravili tudi pri predstavniku romske skupnosti, ki se je v soboto srečal s predsednico republike Natašo Pirc Musar in ji po njenih besedah »zagotovil, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem«.

HIŠNE PREISKAVE

