V zadevi Teš 6 mu lahko sodijo, a s premori

Komisija za fakultetna mnenja ljubljanske medicinske fakultete je v dopolnilnem izvedenskem mnenju ocenila, da je obtoženi v zadevi Teš 6 Peter Kotar sposoben spremljati sodni postopek v navzočnosti svojega zagovornika. Sojenje se lahko nadaljuje do največ treh ur na dan z desetminutnimi premori po vsaki uri.

Kotar, nekdanji lastnik družbe Sol Intercontinental, se zagovarja zaradi očitkov, da je soobtoženim pomagal pri sporni nabavi merilnikov v okviru projekta Teš 6. Na obravnavi februarja lani je vse očitke zavrnil. Tožilstvo prvoobtoženemu, nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, in soobtoženim očita zlorabo položaja pri gradnji šestega bloka in pri nabavi merilne tehnike.

Komisija je ugotovila tudi, da pri Kotarju ni psihične motnje, ki bi vplivala na razumevanje sodnega postopka, in da v naslednjih 12 mesecih ne pričakuje sprememb njegovega zdravstvenega stanja. Kotarjev zagovornik Borut Černigoj je na dopolnilno mnenje podal pripombe in angažiral hrvaške strokovnjake psihiatrije in psihologije. Obramba je predlagala njihovo zaslišanje v navzočnosti slovenskih izvedencev, a sodni senat temu ni ugodil.

Sodišče je prek videokonferenčne povezave zaslišalo nevrologa Blaža Koritnika, ki je ugotovil, da je Kotar nestabilen, z upočasnjenim gibanjem in motnjami hoje, a gre po njegovih besedah za diskretne spremembe, značilne za začetne znake parkinsonove bolezni. Nevrološko stanje obtoženega se po njegovih ocenah od avgusta lani ni spremenilo. Psihiater Peter Pregelj je pri Kotarju ugotovil blago kognitivno motnjo, vmesno stanje med običajnim starostnim upadom in demenco. S tem se ni strinjal z oceno hrvaških strokovnjakov, da obtoženi trpi za demenco zaradi okrnitve živčnega sistema. Dodal je, da julijski padec, pri katerem je Kotar utrpel poškodbo glave, ni povzročil novih organskih ali psihičnih motenj.