V Zadobrovi zagrozil mladoletniku z ostrim predmetom in ga poškodoval, 18-letnik končal v priporu

Ta teden so ljubljanski policisti prijeli 18-letnega osumljenca, ki je 11. septembra na območju Zadobrove zagrozil mladoletniku in zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker se je mladoletnik uprl, mu je storilec zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš pobegnil. Osumljenec je v priporu, so sporočili s policije.

Osumljenca so zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in povzročitve lahkih telesnih poškodb v sredo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor, so dodali na Policijski upravi Ljubljana.

Kako ravnati ob ropu ali grožnji?

Pri ropu oziroma grožnji z ostrim predmetom je najpomembnejša lastna varnost. Če storilec grozi z orožjem ali nevarnim predmetom, ni priporočljivo tvegati poškodbe zaradi premoženja. Če je mogoče, se umaknite na varno in se ne spuščajte v fizični obračun.

Ko je nevarnost mimo, pokličite 113 in policiji čim prej sporočite, kaj se je zgodilo. Posredujte čim natančnejši opis storilca, njegovih oblačil, smeri bega in morebitnega vozila. Če ste bili poškodovani, poiščite zdravniško pomoč in o poškodbah obvestite policijo. Policistom povejte tudi, ali so bili v bližini drugi ljudje ali nadzorne kamere, saj lahko ti podatki pomagajo pri preiskavi.