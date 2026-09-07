Drama v Žalcu: vlak trčil v človeka, 150 potnikov evakuirali (FOTO)

Nesreče na slovenskih železniških progah se letos žal vrstijo. Marca je vlak v Srednjih Jaršah pri Domžalah povozil osebo, ki se je poškodovala in so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Le nekaj dni prej je na območju Bistrice ob Dravi vlak trčil v starejšo žensko, ki je zaradi hudih poškodb umrla na kraju. Junija je vlak na progi med Ljubljano in Brezovico povozil osebo, ki je prav tako umrla, konec istega meseca pa je vlak med Vrtom in Logatcem povozil osebo. Julija je do podobnega dogodka prišlo še v Tremerjah pri Celju.

Današnji dogodek v Žalcu se je zgodil zjutraj, ko je vlak trčil v osebo na železniški progi. Tokrat posledice za številne potnike niso bile povezane le s samim trčenjem, temveč tudi z zahtevno evakuacijo iz vlaka.

Iz vlaka evakuirali 150 ljudi

Ob 8.02 so bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Žalec in Prostovoljnega gasilskega društva Vrbje aktivirani zaradi dogodka na železniški progi v Žalcu, pri katerem je prišlo do trčenja vlaka z osebo. Po dogodku je bila potrebna evakuacija potnikov iz vlaka. Gasilci so iz njega varno evakuirali 147 potnikov in tri člane posadke ter jih pospremili na varno. Za evakuirane potnike je bil zagotovljen tudi nadomestni prevoz.

V intervenciji je sodelovalo skupno 21 gasilcev s petimi vozili. Izvedli so vse potrebne ukrepe za varno evakuacijo oseb in sodelovali pri zagotavljanju varnosti na območju dogodka.

Okoliščine in posledice dogodka pristojne službe še ugotavljajo, je sporočila Karolina Kos, predstavnica GZ Žalec za odnose z javnostmi.