V zapor, ker sta ukradla za 56 evrov izdelkov: Alžirca bosta po prestani zaporni kazni izgnana iz države

KRAJA SREDI PRESTOLNICE

Če ne bi udarila varnostnika, bi storila le prekršek.

Alžirca Ramzi Saoud in Youcef Ghoul se bosta morala še kar nekaj mesecev v zaporu tolči po glavi, ker sta 3. aprila letos okoli 19. ure v trgovini Lidl v središču prestolnice, natančneje nasproti ljubljanske Drame, kradla. Sprva sta delovala kot povsem običajna kupca. Ob prihodu v trgovino sta v roke prijela košarico, se začela sprehajati med policami in si izbirati izdelke. Tako sta v košarico položila dvoje napolitank, dva humusa, dva sira, en desert, dva paketa topljenih sirov, tekoči jogurt, italijanski desert, tri energijske napitke, polnozrnati kruh, dva zavitka pistacij, gel za ...