V zapor mu je Alen poslal trenirko Prada, še danes se boji kavaškega klana

»Glede na to, kaj se je zgodilo Danijelu Božiću in Igorju Mančiću, se še vedno bojim za svoje življenje,« pravi Alen Bajc, eden od treh skesancev v odmevni kazenski zadevi zoper domnevne člane slovenske celice kavaški klan. Včeraj se je na sojenju za umor Božića in poskus umora Žarka Tešanovića, ki naj bi ga storili Klemen Kadivec in njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević, pomagal naj bi jim še Semir Hajdarpašić, javil na daljavo z neznane lokacije, s popačenim glasom in zamegljenim obrazom. Ker, kot pravi razpravljajoča ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri, »še vedno obstaja nevarnost za njegovo življenje«.

1 milijon naj bi bila vredna ukradena droga.

Bajc, ki je v programu za zaščito prič, o umoru Božića ne ve nič. Glede Klemna je povedal, da ga osebno pozna in da se je z njim večkrat srečal pred njegovo aretacijo novembra 2019. Nato pa da mu je samo enkrat, ko je imel rojstni dan, v pripor poslal trenirko znamke Prada. Kaj pa Blaž? On mu je bil nadrejen, je razložil Bajc. In tudi koordinator v razkriti kriminalni združbi. »Skrbel je za sky telefone (aplikacijo sky, ki so jo za usklajevanje nečednih poslov na veliko uporabljali kriminalci, je bilo mogoče naložiti le na določene mobilne telefone, op. a.) in za prenos denarja. Naročal mi je, katere telefone naj kupujem in kam naj jih dostavim. Pa tudi spraševal me je, ali lahko nabavim orožje.« Poznal je tudi Kovača. Ta naj bi mu prodajal drogo v okolici Kranja. »Sodelovala sva v okviru združbe.«

Na NPU imel svoje ljudi

O Božićevi ugrabitvi in umoru sredi novembra 2019 ne ve nič, a je naslednji klic Marca Skerbca nekako povezal z njim. Skerbec naj bi ga marca ali aprila 2020 poklical prek sky aplikacije ter mu naročil, naj gre do vinograda, ki stoji nasproti stavbe, v kateri je škofijska prometna policija. Tam naj pod kupom kamnov poišče dve pištoli znamke Glock. »Ena naj bi bila zame, ena za Blaža,« je dodal. Skupaj z zelo dobrim prijateljem Žigom S. je šel tja, a pištol nista našla.

15. 11. 2019 Tešanović za las uide ugrabiteljem, Božića umorijo. 17. 11. 2019 V Španiji po mafijsko umorjen David Šolaja. 20. 1. 2023 Pod streli v Ljubljani pade še Igor Mančić.

Blaž naj bi mu, bilo je v začetku leta 2021, povedal, da sumijo, da nekdo izdaja podatke o združbi policiji in da se pripravljajo hišne preiskave. Vprašal ga je, kako to ve. In Blaž naj bi mu odgovoril, »da ve, ker ima svoje ljudi na NPU (Nacionalni preiskovalni urad, op. a.)«. Bajcu naj bi rekel tudi, »da če padem, naj pokličem Gvozdića (Branka, odvetnika Klemna Kadivca, op. a.)«.

Zadevo umora Božića in poskusa umora Tešanovića vodi tožilka Mateja Gončin. FOTO: Dejan Javornik

Bajc je Gvozdića omenjal tudi, ko je govoril o tem, kako mu je začel Blaž Kadivec, ki se je po umoru Božića počasi začel umikati iz Slovenije, predajati posel glede sky telefonov: »Sky smo naredili tudi za odvetnika Branka Gvozdića. Aleksander Đ. iz Portoroža mu je predal telefon.«

Če je tako povedal, ne govori resnice. Z njim nisem nikoli bil skupaj, nikoli se z njim pogovarjal ali mu dajal kakršna koli navodila in od njega nisem prejel Sky telefona,« je v odzivu na navedbe Bajca zatrdil odvetnik Gvozdić.

Vrh kavaškega klana naj bi za krajo milijon evrov vredne droge na Okroglem pri Naklem v noči na 25. oktober 2019 krivil tudi Božića in Tešanovića. Na muhi naj bi imeli še Davida Šolajo, Mančića in Davorja Sevanovića (strelski napad 15. marca 2020 je preživel). Maščevanju in smrti, kot je znano, niso ubežali Božić, Šolaja in Mančić.