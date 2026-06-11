V zapor za 110 let, brata Kadivec bi v ječo poslal za 15 oziroma 12 let

HUDODELSKA ZDRUŽBA

Tožilec za 14 obtoženih predlagal še denarne kazni.

Za skupaj 110 let in pol bi tožilec Jože Levašič v zapor poslal 14 obtoženih v eni najbolj obsežnih kazenskih zadev v zgodovini slovenskega sodstva. Gre za domnevno kriminalno združbo, ki naj bi na območju več evropskih držav ob koncu prejšnjega desetletja na veliko trgovala z drogo. In si tako pridobila najmanj 6,035.635 evrov protipravne premoženjske koristi. Na njenem vrhu naj bi bil domnevni šef slovenske izpostave kavaškega klana Klemen Kadivec. Tožilec je zanj predlagal največ – 15 let zapora. Tri leta manj, torej 12 let zapora, pa za njegovega brata Blaža Kadivca. Oba bi morala skupaj ...