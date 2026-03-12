V zaporski kuhinji ga je zaštihalo, zdaj Frank hoče 20.000 evrov

Da je morala država zaradi bivanjskih razmer v zaporih že plačati odškodnino, ni nobena skrivnost. Zdaj denarni obliž v višini 20.000 evrov pričakuje še Frank Palmer, tisti 60-letnik, ki je skupaj s še neznanim sostorilcem iz hiše zakoncev Janka in Metke Arah 8. novembra 2015 odnesel tri palice naložbenega zlata, vredne 97.550 evrov.

S sostorilcem je vlomil v hišo in oropal zakonca.

V tožbi izpostavlja dva dogodka. Prvega iz 4. decembra 2021 v ljubljanskem zaporu na Povšetovi, drugega iz 6. maja 2022 v kuhinji mariborskega zapora. V Ljubljani je bil zaprt v celicah številka 117 in 89. V obeh so bile zaradi prenatrpanosti neprimerne razmere za bivanje. Soba številka 89, kot je povedal zaslišani pravosodni policist Siniša Č., ni razkošna. V njej so trije pogradi, na katerih lahko leži največ šest pripornikov. Pa omara v velikosti 1,5 krat dva metra in miza v velikosti en krat en meter. In v tej sobi je Palmerja opeklo po nogi, zaradi česar je še danes, trdi, iznakažen. »To so bile neznosne bolečine.« Na okenski polici je imel s sozaporniki (eden od njih je bil po njegovih besedah Ivan Sebanc, ki trenutno prestaja večletno zaporno kazen zaradi poskusa uboja) grelnik vode. Ob priprtem oknu se je ta v nekem trenutku zaradi prepiha prekucnil in padel na njegovo nogo: »Takrat sem ravno sedel za mizo in jedel.«

Razmere za bivanje na Povšetovi niso idealne. FOTO: Jože Suhadolnik

V kuhinji mariborskega zapora pa mu je, kot trdi, zaradi mokrih tal spodrsnilo na klančini. »Tako me je notri zaštihalo, da po stopnicah nisem mogel hoditi,« je opisal bolečine v hrbtenici. Prepričan je, da bi se vsemu temu lahko izognili, če bi imeli za pranje bele posode na voljo večje korito: »Med spiranjem posode gre voda po tleh in se raznaša z enega na drugi del kuhinje.« Pa tudi, če bi bilo na pipi pri pralnici črne posode že zamenjano tesnilo. Država in zavarovalnica tožbeni zahtevek zavračata.