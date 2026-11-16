V zaporu delil drogo in grozil: Dario sodišča ni prepričal, saj je tudi za zapahi večkrat kršil pravila

BREZ MILOSTI

Čiča bi zaporno kazen odslužil z delom v splošno korist.

Dario Čiča, stari znanec sodišč, je upal, da mu ne bo treba za zapahi prestati celotne enoletne zaporne kazni zaradi velike tatvine. Njegov zagovornik je namreč predlagal, da bi jo odslužil z delom v splošno korist ali vsaj z zaporom ob koncu tedna. Kot je poudaril, med prestajanjem kazni ni imel disciplinskih kršitev, do storjenega kaznivega dejanja pa naj bi razvil kritičen odnos. Ker od dejanja mineva že skoraj desetletje, v tem času pa menda po navedbah ni zagrešil novega kaznivega dejanja, naj bi bil vzgojni namen kazni že dosežen. Čičo naj bi po prestani kazni čakali zagotovljena ...