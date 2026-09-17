V zapuščenem objektu v Zgornjem Dupleku padla v štirimetrsko luknjo, reševali so jo gasilci

V naselju Zgornji Duplek v občini Duplek se je ob 20.04 zgodila nesreča. Oseba je v zapuščenem objektu padla v štirimetrsko luknjo, na pomoč pa so priskočili gasilci, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Posredovali so pripadniki Gasilske brigade Maribor in PGD Dvorjane, ki so osebo rešili iz luknje in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči. Ti so jo prepeljali v UKC Maribor.

Več podrobnosti o okoliščinah padca in zdravstvenem stanju osebe za zdaj ni.