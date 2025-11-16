V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor zanimiva delavnica

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor je v teh dneh potekal poseben umetnostnoterapevtski dogodek. Zaprte osebe so namreč v sodelovanju z zunanjo sodelavko Tino Jert iz Društva Projekt človek sodelovale v tekstilnem projektu Dvojina, ki je del letošnjega Bienala tekstilne umetnosti BIEN 2025.

Delavnico je vodila Nina Vastl Štefe, arhitektka in tekstilna ustvarjalka, ki je udeležence vodila skozi proces izdelovanja mehkih volnenih blazin. Umetnostnoterapevtska delavnica je bila zasnovana tako, da je bil končni izdelek – mehka blazina – sicer pomemben, vendar ni bil njen glavni poudarek. Bistvo delavnice sta bila povezanost in konstruktivno sodelovanje, ki se v zaporskem okolju kaže kot pomembna dodana vrednost.

Končni izdelek FOTO: S. N.

Posebnost delavnice je bila v načinu dela: zaprte osebe so se povezale v pare in skupaj ustvarile pet volnenih blazin, ki bodo v skupnem prostoru zavoda in v zavodski knjižnici poskrbele za bolj prijetno, domačno in umirjeno vzdušje. Udeleženci so skozi ustvarjanje spoznavali, kako lahko preprost tekstilni predmet postane orodje za gradnjo odnosov, izražanje in razvijanje osebnih veščin, kot so potrpežljivost, sodelovanje in pozornost do drugega.