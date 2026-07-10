V Žejah pri Komendi huda prometna nesreča! Z motoristom je hudo

V četrtek nekaj čez 10. uro se je v Žejah pri Komendi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist.

Z motoristom je hudo

Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznika osebnega vozila, ki pri zavijanju levo ni pustil mimo vseh vozil, ki so vozila z nasprotne smeri in je trčil v motorista, ki se je v nesreči hudo poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Poziv pričam prometne nesreče Policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v sredo, 8. julija 2026, okoli 13.20 v križišču ceste Na gmajni in Ulice 24. avgusta v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je bil v prometni nesreči udeležen voznik električnega kolesa in neznani voznik osebnega avtomobila znamke Peugeot, SUV izvedbe, neznanega tipa in registrskih številk. Po trčenju je neznani voznik kraj prometne nesreče zapustil, ne da bi udeležencu posredoval svoje podatke oziroma o prometni nesreči obvestil policijo. V prometni nesreči se je voznik električnega kolesa lahko telesno poškodoval. Prosijo vse, ki so bili priča prometni nesreči ali imajo kakršnekoli informacije o neznanem vozniku oziroma vozilu znamke Peugeot, SUV izvedbe, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.