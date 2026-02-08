V zmaličeni pločevini pred črpalko na Tepanjah pet mrtvih, voznik preživel! Kaj bo povedal na celjskem sodišču?

Na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča bo v petek sedel ukrajinski državljan Dmytro Dobniuk zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti na štajerski avtocesti, v kateri je 30. julija lani umrlo pet ljudi.

Med vožnjo pisal kratka sporočila sms?

Po podatkih celjske policije je bila vzrok nesreče neprilagojena hitrost. Voznik kombiniranega vozila, ki je s sprednjim delom trčil v zadnji del prikolice tovornjaka, ki je stal pred delovno zaporo pri Tepanju, naj bi med vožnjo pisal tudi kratka sporočila sms.

V kombiniranem vozilu je bilo sedem potnikov. Voznik, povzročitelj nesreče, je bil lažje poškodovan, pet sopotnic je umrlo, ena pa je bila huje poškodovana. Voznik tovornjaka je nesrečo prestal brez poškodb.

Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je predvidena zaporna kazen do osem let.