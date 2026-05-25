Val tatvin po Sloveniji: kradli vozila, denar in nakit, vlomili tudi v domove in podjetja

V Kopru so ukradli 4 vozila: pri tržnici rdeč moped aprilia SXR50, reg. št. KP-5FZ7, vreden 3000 evrov, na Bernetičevi zaklenjen moped tomos, Hip Hop Delivery, reg. št. KP-PG-93, vreden 1000 evrov, izpred bloka v Ulici II. Prekomorske brigade e-skiro Freeboy J11 Max, črne z dodatki rdeče barve ter črn e-skiro KuKirin G3, vreden 600 evrov.

Na Viču so vlomili v dve hiši: iz prve so ukradli za več tisočakov denarja, iz druge pa za 2500 evrov nakita. Na kranjskem območju je grdavš vlomil v stanovanje, ukradel denar in nakit ter naredil za več tisočakov škode. V centru Ljubljane je zlikovec vlomil v stanovanje ter ukradel denar, nakit in druge predmete. Škode je za več tisočakov. Za Bežigradom so barabini vlomili v skladiščne prostore podjetja ter ukradli električne vodnike. Podjetje ima za več tisočakov škode.

V Izoli je zlikovec prijaviteljici iz stanovanja ukradel gotovino in nakit. V Razgorju je lopov ukradel motorni prekopalnik znamke Marko 120 in gozdarski vitel. Lastnik škodo ocenjuje na 2500 evrov. Na območju Domžal je barabež iz hiše ukradel denar in nakit, skupaj vredno 1500 evrov. Na območju Mengša je falot vlomil v gostinski lokal ter ukradel alkoholno pijačo. Škode je za 800 evrov. V Mostah je vlomilec iz gostinskega lokala ukradel denar. Škode je za 800 evrov.

Na območju Kamnika je pridanič vlomil v vrtno lopo ter ukradel tlačni čistilnik in motorno žago, skupaj vredna 700 evrov. V Kočevju je nebodigatreba vlomil v skladišče ter pobral za 700 evrov elektro materiala. V centru Ljubljane je vlomilec iz kleti ukradel za 700 evrov alkoholnih pijač. S strehe pomožnega objekta v Novem mestu je mrhovinar ukradel bakrene žlebove. Na Dobrni je ponoči lastnik zalotil mrhovinarja, ki mu je hotel z beemveja ukrasti zadnji odbijač. Ko je opazil lastnika, je hrabro pobegnil.