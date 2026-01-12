  • Delo d.o.o.
LOPOVI NA DELU

Val vlomov na območju Ljubljane, kaj se dogaja? Kradli vse od denarja do pnevmatik

Policija ob takšnih primerih znova opozarja, da največ štejejo osnovni varnostni ukrepi.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/Istockphoto  
N. P.
 12. 1. 2026 | 09:17
2:22
Ljubljanski operativno-komunikacijski center je imel v preteklih 24 urah polne roke dela. Prejeli so 390 klicev, od tega je bilo 126 takšnih, pri katerih so policisti tudi posredovali v interventnih dogodkih. Največ prijav se je nanašalo na prometno varnost (39), sledili so dogodki s področja javnega reda in miru (35) ter kriminalitete (27).

Policisti so na področju kriminalitete obravnavali tri tatvine, dva poskusa vloma in primer poškodovanja tuje stvari, posredovali pa so tudi v treh primerih nasilja v družini. Dvema osumljencema so odredili pridržanje, hkrati pa še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivih dejanj.

Če opazite sumljive osebe ali vozila, si zapomnite čim več podrobnosti in takoj obvestite policijo na 113.

V omenjenem časovnem obdobju je prišlo do več vlomov v stanovanjske objekte: na območju Domžal je neznani storilec vlomil v hišo ter odtujil denar in nakit, lastnika pa oškodoval za okoli 3000 evrov. Podobno se je zgodilo tudi na območju Grosuplja, kjer so vlomilci prav tako ciljali na denar in nakit, škode pa je za približno 10.000 evrov. Tatovi so se lotili tudi kleti: na območju Šiške je bilo vlomljeno v klet, od koder so odnesli pnevmatike s platišči v vrednosti okoli 1500 evrov, na območju Zagorja ob Savi pa so iz kleti odtujili baterijsko in električno orodje, škode je za približno 500 evrov.

Kaj storiti, da se ne zgodi tudi vam?

Policija ob takšnih primerih znova opozarja, da največ štejejo osnovni varnostni ukrepi: zaklepanje vrat in oken, tudi ko ste doma ter dobra osvetlitev vhodov in okolice hiše. Denarja, nakita in drugih dragocenosti ne puščajte na očeh, še posebej ne na mestih, kjer tatovi najpogosteje iščejo. Če ste odsotni, poskrbite, da dom ne daje vtisa, da je prazen (poskrbite za praznjenje nabiralnika, občasno naj se oglasijo sorodniki ali sosedi). Za varnost kleti pomagajo močnejše ključavnice in dodatni zapahi, orodje in dražje predmete pa je smiselno shraniti tako, da niso enostavno dosegljivi. Če opazite sumljive osebe ali vozila, si zapomnite čim več podrobnosti in takoj obvestite policijo na 113.

