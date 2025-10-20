Val vlomov na območju Ljubljane, škode za skoraj dvajset tisočakov

Policisti so imeli polne roke dela z vlomilci: v zadnjih 24 urah je bilo namreč Ljubljani in okolici vlomljeno kar osemkrat. Ljubljanski operativno-komunikacijski center je sicer prejel 539 klicev. Policisti so, kot omenjeno, v osmih primerih obravnavali vlome v stanovanjske hiše, v enem primeru je storilca zmotil naključni dejavnik in je pobegnil še pred krajo.

Najhuje je bilo na območju Grosuplja, kjer so nepridipravi udarili kar trikrat. Iz hiš so odtujili predvsem nakit in denar, škoda pa v posameznih primerih dosega tudi več tisoč evrov – v enem primeru okoli 4000, v drugem celo 5000 evrov. Neznanci so vlomili tudi v hišo na območju Šiške in lastnika oškodovali za približno 6000 evrov. V Medvodah so lopovi pobrali nakit in denar (okoli 1500 evrov), na območju Bežigrada pa so iz hiše odnesli gotovino in povzročili še dodatno škodo z razbitjem vrat.

Največkrat je vlomljeno skozi pritlična okna. FOTO: Guliver/Thinkstock

Policija je ob tem znova pozvala k previdnosti. Stanovalcem svetujejo, naj ob odhodu od doma zaklepajo vrata, zaprejo okna, vklopijo alarmne sisteme in o dolgotrajni odsotnosti obvestijo sosede.

Kriminalisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in izvajajo aktivnosti za izsleditev nepridipravov.