Vandali udarili na pokopališču na Ajdovskem, škoda je ogromna

Danes okrog poldneva so bili policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, obveščeni o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, in sicer se je kaznivo dejanje zgodilo na pokopališču na Otlici v občini Ajdovščina. Po doslej zbranih podatkih so neznani storilci v času od včerajšnjega popoldneva do današnje prijave poškodovali nagrobni plošči na dveh grobovih. Plošči sta padli na sosednja grobova in ju prav tako poškodovali. »S tem dejanjem je bila povzročena materialna škoda na dveh grobovih v višini približno 6000 evrov, medtem ko se škoda na dodatno poškodovanih grobovih še ocenjuje,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Policija okoliščine kaznivega dejanja, povezanega z vandalizmom, še preiskuje, je dodal.

Policisti ob tem občanom sporočajo, da so vse pojavne oblike vandalizma nesprejemljive in jih kot družba moramo jasno obsoditi, saj lahko tovrstna dejanja neposredno vplivajo na občutek varnosti v skupnosti. Vandalizem škodljivo vpliva na vsakdanje življenje, ruši medsebojne odnose, zmanjšuje občutek varnosti in poslabšuje splošno počutje v okolju. »Kazenski zakonik Republike Slovenije kaznivega dejanja vandalizem ne definira kot posebno kaznivo dejanje, ampak se kot nesprejemljiva oblika ravnanja v družbi lahko obravnava kot prekršek ali kaznivo dejanje glede na namen izvršitve dejanja ter posledico oziroma posledice tega dejanja. Tako se vandalizem v Sloveniji obravnava in sankcionira znotraj kaznivih dejanj zoper premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega ali zgodovinskega pomena, ali naravne znamenitosti, poškodovanje tuje stvari itd.), kaznivih dejanj zoper javni red in mir (npr. skrunitev grobov), kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženje (npr. poškodovanje ali uničenje javnih naprav) in podobno,« je pojasnil Božnik.

Ob tem je dodal, da v posameznih primerih policisti izvedejo tudi ukrepe v skladu s 17. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2), ki določa, da se z globo od 800 do 1500 evrov kaznuje tisti, ki »namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave«.