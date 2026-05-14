Varnostnik in boksar Gregor gostu lokala zlomil čeljust

15 MESECEV POGOJNEGA ZAPORA JE DOBIL

Gregor Škrjanec s pestmi nad obiskovalca. Ne on ne njegovi nekdanji sodelavci sodnice niso prepričali, da je nedolžen.

Petnajst mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let je kazen, ki jo je na ljubljanskem okrožnem sodišču dobil nekoč eden največjih upov slovenskega boksa Gregor Škrjanec. In to zato, ker je na kulturni praznik leta 2018 v priljubljenem ljubljanskem nočnem lokalu K4 kot varnostnik huje telesno poškodoval (zlom leve in desne spodnje čeljusti) danes 31-letnega Jaka Feista. Škrjanec je med sojenjem ves čas vztrajal, da ni bil on tisti, ki se je takrat s pestmi spravil nad obiskovalca kluba. »Ni dokazov, da ga je prav on udaril,« je v zaključnih besedah še enkrat spomnila njegova ...