Varnostnik nokavtiral gostjo lokala, incident komentirali tudi na koprski policijski upravi

V nedeljo se je nekaj pred drugo uro zjutraj v Alayi v Portorožu zgodil brutalen fizični obračun z gostjo lokala. Z videoposnetka, ki ga je objavil portal Regional, je videti žensko, ki je očitno na vrtu lokala, kako z roko udari varnostnika v predel trupa. Nato se začne pred njim vzvratno umikati, varnostnik pa se odpravi za njo.

Naredi štiri korake v njeno smer ter jo že med hojo brez besed s pestjo udari v glavo in jo z enim udarcem nokavtira. Ko je udaril drugič, je glavo ženske k sreči zgrešil, saj je v tistem trenutku že padala na tla, nato pa obležala na betonu.

Neprimerno naj bi se vedla

Policisti koprske policijske uprave so istega dne sporočili, da so intervenirali v lokalu v Portorožu. »Po prvih zbranih obvestilih naj bi 31-letnica plesala na odru, varnostnik pa jo je odstranil, ker pred tem ni upoštevala izrečenih navodil. Pri tem je varnostnika žalila in zmerjala, žalitve pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov na kraj dogodka, zato so ji odredili pridržanje. Sledi ustrezen ukrep po zaključenih postopkih,« so zapisali v obvestilu za javnost. Razumeti je, da policisti v času prvega obvestila za ravnanje varnostnika še niso vedeli.

Na klub Alaya, katerega najemnik in upravitelj je prek družinskega podjetja Alaia, d. o. o., Rikardo Frankarli, smo se obrnili z vprašanjem, kaj se je dogajalo pred trenutkom, ki je viden na sedemsekundnem videoposnetku. »Pred tem je oseba večkrat kršila hišni red in javni red na prireditvenem prostoru. Varnostniki so jo večkrat opozorili ter ji izrekli ustne odredbe, a jih ni upoštevala. Zaradi nadaljnjih kršitev ji je bila izrečena prepoved ponovnega vstopa na varovano območje, vendar jo je kršila,« so odgovorili.

Ženska naj bi bila agresivna. Simbolična fotografija. FOTO: Dokumentacija Dela

»Kasneje se je zapletla v fizični spor z drugimi gosti, nato pa fizično napadla tudi več varnostnikov, pri čemer sta bila dva lažje poškodovana. Z zunanjega dela lokala oziroma promenade je proti lokalu metala steklenice, kamenje in druge predmete, ki jih je imela pri roki, s čimer je ogrožala varnost gostov, zaposlenih in premoženja,« opisujejo.

Trdijo, da je ženska potem vstala in naj bi se še naprej neprimerno vedla. »Videoposnetek prikazuje le krajši del dogajanja. Po dogodku, ki je viden na posnetku, je oseba takoj vstala in ponovno agresivno ravnala, bila izrazito žaljiva ter fizično napadla še drugega varnostnika. Zaradi nadaljnje agresije in zagotavljanja varnosti obiskovalcev, zaposlenih ter same osebe so jo varnostniki zadržali do prihoda policije, ki jo je prevzela v nadaljnji postopek.«

Na vprašanje, zakaj se je varnostnik odločil za uporabo fizične sile in ali je bila takšna stopnja v danih okoliščinah upravičena, odgovarjajo: »Uporabljena je bila šele po tem, ko milejši ukrepi niso bili uspešni. Oseba kljub več opozorilom in ustnim odredbam ni prenehala kršitev, ni upoštevala prepovedi ponovnega vstopa, fizično je napadla druge goste in več varnostnikov ter z metanjem steklenic, kamenja in drugih predmetov ogrožala ljudi na prireditvenem prostoru,« pojasnjujejo v zagovor varnostnikovega odziva.

Glede sorazmernosti uporabljenih ukrepov pa dodajajo, da dokončne ocene še ne morejo podati, saj postopek še poteka.

Dokončne ocene glede sorazmernosti uporabljenih ukrepov še ne morejo podati.

Ali varnostnik še vedno opravlja delo v Alayi, ne razkrivajo. »Varnostnik je bil zaposlen pri družbi za zasebno varovanje, ki je sodelovala pri izvajanju storitev varovanja na predmetni javni prireditvi, ter izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje in licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji.«

Za katero družbo gre, ne povedo, o morebitnih dodatnih ukrepih pa, da bodo odločali po razjasnitvi vseh dejstev ter okoliščin. »Menimo, da je treba dogodek presojati celovito, na podlagi vseh razpoložljivih dokazov in celotnega časovnega poteka dogodkov, saj objavljeni videoposnetek prikazuje zgolj krajši izsek dogajanja in ne vsega ravnanja osebe pred njim in po njem.«

Napis na vhodu v lokal FOTO: Moni Černe

Iz napisa na vhodu v lokal izhaja, da gre za družbo SPV Sektor profesionalne varnosti, d.o.o., iz Trbovelj, katerega lastnica in direktorica je Andreja Zidar. Na naše klice se v omenjeni družbi niso odzvali, do zaključka redakcije tudi nismo prejeli odgovorov na naša pisna vprašanja.

Dvom o sorazmernosti Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč s Fakultete za varnostne vede mariborske univerze pravi, da je pri presoji treba poudariti, da objavljeni posnetek prikazuje samo krajši del dogajanja in ne omogoča vpogleda v vse okoliščine pred incidentom in po njem. Iz medijskih navedb izhaja, da naj bi bili pred posnetim dogodkom napadeni tudi varnostniki, »vendar lahko dokončno presojo zakonitosti ravnanja opravijo le pristojni organi na podlagi celotnega videogradiva, izjav udeležencev in prič, zdravstvene dokumentacije ter poročil varnostne službe.« »Sklepno ocenjujem, da mora biti vsak napad na varnostnika obravnavan resno in da ima varnostnik pravico zaščititi sebe, sodelavce ter obiskovalce. Vendar njegova vloga ni kaznovanje osebe. Tudi po predhodnem napadu mora biti uporaba fizične sile vezana na trenutno in neposredno nevarnost, nujnost ukrepa ter načelo najmanjših škodljivih posledic.« Na objavljenem delu posnetka ravnanje odpira dvom o sorazmernosti, »končna pravna ocena pa mora temeljiti na celotnem dokaznem gradivu«. Celoten odgovor dr. Dvojmoča lahko preberete na spletu.

Zbirajo obvestila

S Policijske uprave Koper so nam včeraj potrdili, da so s posnetkom seznanjeni. »Policisti Policijske postaje Piran trenutno intenzivno zbirajo vsa potrebna obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Po zaključku vseh postopkov bodo izvedeni tudi ustrezni ukrepi,« odgovarjajo.

Kakšno je stališče Zbornice RS za zasebno varovanje, nismo izvedeli, saj je njihov direktor odsoten. O morebitni uvedbi nadzora smo vprašali tudi inšpektorat ministrstva za notranje zadeve. »V zvezi z dogodkom pred lokalom Alaya v Portorožu IRSNZ že vodi postopek inšpekcijskega nadzora, vendar samega dogodka ter poteka ali ugotovitev postopka inšpekcijskega nadzora ne moremo komentirati, saj inšpekcijski postopek ter z njim povezano zbiranje dejstev in dokazil še potekata,« nam je odgovorila Vesna Mitrić z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.