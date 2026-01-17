Včeraj iskali žensko, s policijske uprave zdaj sporočili, kako se je razpletlo

Včeraj so s Policijske uprave Maribor sporočili, da policisti PP Slovenska Bistrica obravnavajo pogrešanje ženske iz Gaja pri Pragerskem. Po njihovih informacijah se je odpeljala z osebnim avtomobilom. Danes so s te policijske uprave zapisali, da so jo policisti našli. Najdena je bila živa.

Na policiji pravijo, da je vsako leto v Sloveniji pogrešanih nekaj sto oseb, od mlajših do starejših. Za pomoč pri iskanju pogrešanih oseb pogosto prosijo tudi medije. Javno objavljajo samo podatke o tistih pogrešanih osebah, za katere ocenjujejo, da jim lahko splošna javnost pomaga pri njihovem iskanju. Če boste imeli kdaj kakšne informacije o izginotju ali bivališču pogrešane osebe ali pa jo opazite, lahko obvestite policijo s klicem na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimno telefonsko številko policije 080 1200 ali pa pošljete e-pošno sporočilo na gp.policija@policija.si.

