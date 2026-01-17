  • Delo d.o.o.
DOBER RAZPLET

Včeraj iskali žensko, s policijske uprave zdaj sporočili, kako se je razpletlo

Pogrešana je bila najdena živa.
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
M. J.
 17. 1. 2026 | 16:33
 17. 1. 2026 | 17:11
A+A-

Včeraj so s Policijske uprave Maribor sporočili, da policisti PP Slovenska Bistrica obravnavajo pogrešanje ženske iz Gaja pri Pragerskem. Po njihovih informacijah se je odpeljala z osebnim avtomobilom. Danes so s te policijske uprave zapisali, da so jo policisti našli. Najdena je bila živa.

Na policiji pravijo, da je vsako leto v Sloveniji pogrešanih nekaj sto oseb, od mlajših do starejših. Za pomoč pri iskanju pogrešanih oseb pogosto prosijo tudi medije. Javno objavljajo samo podatke o tistih pogrešanih osebah, za katere ocenjujejo, da jim lahko splošna javnost pomaga pri njihovem iskanju. Če boste imeli kdaj kakšne informacije o izginotju ali bivališču pogrešane osebe ali pa jo opazite, lahko obvestite policijo s klicem na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimno telefonsko številko policije 080 1200 ali pa pošljete e-pošno sporočilo na gp.policija@policija.si.

ZADNJE NOVICE
17:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Pogrešajo 41-letnega Slobodana. Ste ga kje videli? (FOTO)

Po informacijah Policijske uprave Maribor je bil Slobodan Jedrinović nazadnje opažen 16. januarja okrog 19.30, ko se je odpeljal od doma z avtomobilom Škoda Octavia MB 13-SAG.
17. 1. 2026 | 17:20
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Vse je mogoče, če verjameš

Jasmina Opec Vöroš javno delovanje razume kot delo z ljudmi, na terenu, v institucijah in v vsakdanjih pogovorih. Njena pot jo je vodila od lokalne skupnosti do državnega zbora in danes do državnega sveta.
Danica Lovenjak17. 1. 2026 | 17:00
16:50
Bulvar  |  Domači trači
PROMETNA VARNOST

Slovenskega pevca ujela policija! Poglejte, kaj je storil narobe, da ne boste še vi ob 250 evrov

Isaac Palma je snemal nesrečo pri Slovenski Bistrici, a pri tem so ga ustavili možje v modrem.
17. 1. 2026 | 16:50
16:47
Novice  |  Slovenija
BILO JE NEKOČ

Piranski zaliv je bil nekoč eno pomembnejših letalskih središč, a hidroplani so jezili ribiče

Izšolali so tudi sto letalcev na leto, uživali so status elite.
17. 1. 2026 | 16:47
16:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBER RAZPLET

Včeraj iskali žensko, s policijske uprave zdaj sporočili, kako se je razpletlo

Pogrešana je bila najdena živa.
17. 1. 2026 | 16:33
15:56
Bulvar  |  Suzy
POTOVANJE

Nina Ivanič uživa: Z družino je pobegnila na toplo (Suzy)

Vesela je, da se ji na potepanjih z možem Matjažem Repom še vedno rada pridružita tudi sinova, 20-letni Miha in 26-letni Luka. Tokrat so se odpravili v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih.
17. 1. 2026 | 15:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
