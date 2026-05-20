  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLORABA ZAUPNIH PODATKOV

Vdor v informacijski sistem tožilstva: štiri sodne uslužbenke znova pred ljubljanskim sodiščem (FOTO)

Zaposlene naj bi skupaj kar 172-krat nezakonito dostopale do tožilskih baz, med njimi tudi Tanja Tolimir, ki naj bi z zaupnimi podatki oskrbovala kavaški klan.
Do določenih podatkov naj ne bi smele dostopati. FOTO: Guliver/Getty Images

Do določenih podatkov naj ne bi smele dostopati. FOTO: Guliver/Getty Images

Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar

Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar

Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar

Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar

Do določenih podatkov naj ne bi smele dostopati. FOTO: Guliver/Getty Images
Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar
Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 20. 5. 2026 | 05:13
4:12
A+A-

Ime 35-letne Ljubljančanke Tanje Tolimir najverjetneje nikoli ne bi bilo tako zanimivo za javnost, če nekoč ne bi delala na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) in se posledično 9. novembra 2021 ne bi znašla v priporu. Vanj so jo strpali zaradi očitkov, da je kot vpisničarka izdajala tajne podatke, tudi domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana, ki naj bi jo s Filipom Vrzićem vodil Klemen Kadivec.

Ljubljančanka, obtožena 12 kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, je še med sojenjem pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Martinom Jančarjem odločno vztrajala, da s kavaškim klanom nima nič. »Moja edina napaka je, da sem se družila z napačnimi ljudmi,« je ponovila tudi 22. marca 2024 na ljubljanskem višjem sodišču. Tožilec Luka Moljk je s pritožbo na sodbo, s katero je bila predtem spoznana za krivo le enega od skupno 12 kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, za kar je dobila dve leti zapora, zahteval, da sodišče pri obsodilnem delu ugotovi, da so se dejansko zgodile štiri izdaje tajnih podatkov, in ne le ena. Kar se tiče oprostilnega dela sodbe, pa je predlagal razveljavitev tega. Tolimirjeva je na višjem sodišču zaman upala na potrditev prvostopenjske sodbe, saj so višje sodnice sklenile, da je treba sojenje ponoviti. Pomagale niso niti njene besede, da se še kako dobro zaveda napake, ki jo je storila kot vpisničarka in jo je že drago plačala: »Eno leto in sedem mesecev sem bila v priporu. In zame je bilo to zelo težko obdobje. Zaradi tega še vedno nosim posledice. Poiskala sem si psihiatrično pomoč.«

Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar
Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar

Tolimirjeva se bo tako morala v tej kazenski zadevi vrniti na sodišče. A ob tem obiskovati še bližnje ljubljansko okrajno sodišče, saj jo tožilstvo tam preganja zaradi sedmih kaznivih dejanj napada na informacijski sistem. Poleg nje so se na zatožni klopi znašle še njene tedanje sodelavke na SDT Vesna Horvat, Andreja Kravanja in Suzana Miletić. Prva naj bi zagrešila 22 omenjenih kaznivih dejanj, druga 141 in tretja le dve. Tožilka Nina Potočnik četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 kot uslužbenke SDT prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, nepooblaščeno vpogledovale v vpisnike tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi, drugih oseb.

Horvatova je krivdo pred okrajno sodnico Mojco Lendvaj Brecelj pred tedni že zanikala. Včeraj sta to ponovili še Tolimirjeva in Miletićeva, Kravanjevo pa izrekanje o krivdi še čaka. »SDT se maščuje,« je pred začetkom predobravnavnega naroka Tolimirjeva povedala zbranim novinarjem. In še, da sta takrat z Miletićevo v sistemu le gledali zadeve, ki so bile povezane z domnevnim mobingom nad Miletićevo. Iz obtožnice sicer izhaja, da obtoženkam vse omenjeno ne bi uspelo brez sistemske napake v informacijskem sistemu tožilstva. Do podatkov je bilo namreč mogoče priti prek posebnega, ne prav zapletenega obvoda oziroma prek zavihka vložišča. To danes naj ne bi bilo več mogoče, saj so napako na tožilstvu že odpravili.

Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar
Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar

Marko Makuc, zagovornik Miletićeve, je pred začetkom sojenja predlagal izločitev vseh dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi preverjanja spoštovanja določb glede varovanja osebnih podatkov, saj da je bil ta sistematični pregled po njegovi oceni nezakonit. Nadzor pa da tudi ni bil opravljen »na predpisan, najprej določen način, s pooblaščenimi osebami, ob prisotnosti in seznanitvi delavca«. Tožilka je temu ugovarjala: »Šlo je za nadzor nad sistemom, in ne za nadzor nad osebami.« In dodala, da so bile obtožene ob zaposlitvi seznanjene z informacijsko varnostno politiko, ob vsaki prijavi v sistem pa se jim je tudi prikazalo opozorilo, da gre za informacijski sistem državnega tožilstva in da se dostopi beležijo. 

Več iz teme

sojenjetožilstvosodiščekavaški klanizdaja tajnih podatkovsodba
ZADNJE NOVICE
06:42
Novice  |  Slovenija
POBUDA IZ SLOVENIJE

Svetovni dan čebel v znamenju opozoril o podnebju, pesticidih in ponarejenem medu

Čebelarji opozarjajo, da brez njihove pomoči čebele v sodobnem okolju ne morejo več preživeti.
20. 5. 2026 | 06:42
06:34
Novice  |  Slovenija
SESTAVLJANJE VLADE

Janša zbral dovolj podpisov za mandatarja: na čelo vlade bi ga lahko imenovali že v petek

Podprlo ga je 48 poslancev, kar presega potrebno večino za izvolitev predsednika vlade.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 06:34
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Ondina Klara Kerec: Karierni razcvet in možnosti za naraščaj (Suzy)

Njena prijateljstva so intenzivna, globoka, veliko vlaga vanje.
20. 5. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološki znaki, ki jim začetek junija prinaša veliko denarja

Za izbrance se začenja obdobje neverjetnega blagostanja, ki bo trajalo kar pet let.
20. 5. 2026 | 06:00
05:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA POTI V SLOVENIJO

Celjska policija preprečila predajo 60 kilogramov kokaina: zasegli tudi 50.000 evrov (FOTO)

Osumljenca naj bi bila del širše kriminalne združbe, policija preiskavo še nadaljuje.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 05:42
05:30
Lifestyle  |  Polet
SRCE IMA POMOČNIKA

Ali ste vedeli, da ima človeško telo dve srci?

Krvni obtok je dvosmerni sistem. Arterije odvajajo s kisikom bogato kri iz srca proti periferiji, vene pa deoksigenirano kri vračajo nazaj.
Miroslav Cvjetičanin20. 5. 2026 | 05:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Vdor v informacijski sistem tožilstva: štiri sodne uslužbenke znova pred ljubljanskim sodiščem (FOTO)