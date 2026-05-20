Vdor v informacijski sistem tožilstva: štiri sodne uslužbenke znova pred ljubljanskim sodiščem (FOTO)

Ime 35-letne Ljubljančanke Tanje Tolimir najverjetneje nikoli ne bi bilo tako zanimivo za javnost, če nekoč ne bi delala na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) in se posledično 9. novembra 2021 ne bi znašla v priporu. Vanj so jo strpali zaradi očitkov, da je kot vpisničarka izdajala tajne podatke, tudi domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana, ki naj bi jo s Filipom Vrzićem vodil Klemen Kadivec.

Ljubljančanka, obtožena 12 kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, je še med sojenjem pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Martinom Jančarjem odločno vztrajala, da s kavaškim klanom nima nič. »Moja edina napaka je, da sem se družila z napačnimi ljudmi,« je ponovila tudi 22. marca 2024 na ljubljanskem višjem sodišču. Tožilec Luka Moljk je s pritožbo na sodbo, s katero je bila predtem spoznana za krivo le enega od skupno 12 kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, za kar je dobila dve leti zapora, zahteval, da sodišče pri obsodilnem delu ugotovi, da so se dejansko zgodile štiri izdaje tajnih podatkov, in ne le ena. Kar se tiče oprostilnega dela sodbe, pa je predlagal razveljavitev tega. Tolimirjeva je na višjem sodišču zaman upala na potrditev prvostopenjske sodbe, saj so višje sodnice sklenile, da je treba sojenje ponoviti. Pomagale niso niti njene besede, da se še kako dobro zaveda napake, ki jo je storila kot vpisničarka in jo je že drago plačala: »Eno leto in sedem mesecev sem bila v priporu. In zame je bilo to zelo težko obdobje. Zaradi tega še vedno nosim posledice. Poiskala sem si psihiatrično pomoč.«

Tolimirjeva se je pred javnostjo skrivala že na sojenju pred sodnikom Martinom Jančarjem. FOTO: Aleksander Brudar

Tolimirjeva se bo tako morala v tej kazenski zadevi vrniti na sodišče. A ob tem obiskovati še bližnje ljubljansko okrajno sodišče, saj jo tožilstvo tam preganja zaradi sedmih kaznivih dejanj napada na informacijski sistem. Poleg nje so se na zatožni klopi znašle še njene tedanje sodelavke na SDT Vesna Horvat, Andreja Kravanja in Suzana Miletić. Prva naj bi zagrešila 22 omenjenih kaznivih dejanj, druga 141 in tretja le dve. Tožilka Nina Potočnik četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 kot uslužbenke SDT prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, nepooblaščeno vpogledovale v vpisnike tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi, drugih oseb.

Horvatova je krivdo pred okrajno sodnico Mojco Lendvaj Brecelj pred tedni že zanikala. Včeraj sta to ponovili še Tolimirjeva in Miletićeva, Kravanjevo pa izrekanje o krivdi še čaka. »SDT se maščuje,« je pred začetkom predobravnavnega naroka Tolimirjeva povedala zbranim novinarjem. In še, da sta takrat z Miletićevo v sistemu le gledali zadeve, ki so bile povezane z domnevnim mobingom nad Miletićevo. Iz obtožnice sicer izhaja, da obtoženkam vse omenjeno ne bi uspelo brez sistemske napake v informacijskem sistemu tožilstva. Do podatkov je bilo namreč mogoče priti prek posebnega, ne prav zapletenega obvoda oziroma prek zavihka vložišča. To danes naj ne bi bilo več mogoče, saj so napako na tožilstvu že odpravili.

Na fotografiji z leve Suzana Miletić, njen zagovornik Marko Makuc, Tanja Tolimir in njen odvetnik Klemen Trdin. FOTO: Aleksander Brudar

Marko Makuc, zagovornik Miletićeve, je pred začetkom sojenja predlagal izločitev vseh dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi preverjanja spoštovanja določb glede varovanja osebnih podatkov, saj da je bil ta sistematični pregled po njegovi oceni nezakonit. Nadzor pa da tudi ni bil opravljen »na predpisan, najprej določen način, s pooblaščenimi osebami, ob prisotnosti in seznanitvi delavca«. Tožilka je temu ugovarjala: »Šlo je za nadzor nad sistemom, in ne za nadzor nad osebami.« In dodala, da so bile obtožene ob zaposlitvi seznanjene z informacijsko varnostno politiko, ob vsaki prijavi v sistem pa se jim je tudi prikazalo opozorilo, da gre za informacijski sistem državnega tožilstva in da se dostopi beležijo.