Vdrli v športno dvorano, ukradli bakrene kable, povzročili za 30 tisočakov škode (FOTO)

V noči s sobote na nedeljo, 26. in 27. septembra, je prišlo do vloma v večnamensko športno dvorano Vodice, ki je še v gradnji. Kot so sporočili z Občine Vodice, so neznani storilci odnesli približno 400 tekočih metrov že nameščenih bakrenih kablov in več luči.

Ob tem so poškodovali tudi vhodna vrata, elektro omare, hidrante, vrata klimatov ter dele spuščenega stropa. Izvajalec trenutno skupno škodo ocenjuje na približno 30.000 evrov. O dogodku je bila obveščena policija, natančnejši pregled objekta pa bo pokazal, katera popravila bodo potrebna in ali bo vlom kakorkoli vplival na nadaljnji potek gradnje športne dvorane.

Na Občini Vodice ob tem pozivajo vse, ki bi lahko imeli kakršne koli informacije o vlomu ali dogajanju v okolici športne dvorane v noči s sobote na nedeljo, naj jih posredujejo policiji ali občini.