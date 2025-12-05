Koprski policisti poročajo o več primerih kaljenja javnega reda in miru za štirimi stenami.

Druga pri drugi povzročili občutek vznemirjenosti in strahu

Tako so bili v četrtek ob 12.50 napoteni do enega izmed stanovanjskih blokov v Kopru, kjer je prišlo do medsosedskega spora. Pri tem je 48-letna ženska zmerjala in žalila svojo 33-letno sosedo, le-ta pa se je do nje vedla nedostojno in jo prav tako žalila. S tem sta druga pri drugi povzročili občutek vznemirjenosti in strahu. Policisti so obema izdali plačilni nalog.

Napadel jo je sin

Sežanski policisti so bili včeraj ob 14.38 napoteni v eno od naselij v okolici Komna, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je napadel sin. Policisti so ugotovili, da je 40-letni moški že dalj časa izvajal nasilje nad svojo mamo, večkrat jo udaril, zmerjal in bil do nje agresiven. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja, zadevo pa obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilja v družini.

Na delovnem mestu kršil sodno prepoved približevanja

Ob 17.15 koprski policisti posredovali v enem od naselij v koprskem zaledju, kjer sta se sprla 43 letna ženska in njen 45 letni partner. Medsebojno sta se zmerjala, vpila eden na drugega ter si grozila. Med postopkom s policisti je moški stopnjeval razburjenje ter pričel vpiti na policiste, pri čemer njihovih ukazov, da naj se umiri in s kršitvijo preneha ni upošteval. Zaradi tega so mu policisti odredili pridržanje, obema pa so zaradi kršitve javnega reda izdali plačilna naloga.

Iz ene izmed koprski trgovin pa je ob 17.22 poklicala ženska in naznanila, da jo je na delovnem mestu obiskal bivši partner in želel z njo govoriti, s čemer je kršil sodno prepoved približevanja. Ravno tako je kontaktiral po SMS obvestilih.