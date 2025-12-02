  • Delo d.o.o.
ŠUTARJEV ZAKON

Več policistov, več reda: okrepljeni nadzor na Dolenjskem menda že kaže rezultate

Zadnji raziskani primeri po mnenju policistov pričajo, da so odzivni in učinkoviti.
Primere je predstavil Robert Zupančič, vodja Oddelka za splošne policijske naloge PU Novo mesto. FOTO: Zajem Zaslona
Primere je predstavil Robert Zupančič, vodja Oddelka za splošne policijske naloge PU Novo mesto. FOTO: Zajem Zaslona
Ju. P.
 2. 12. 2025 | 07:10
3:08
V luči tragične smrti Aleša Šutarja, zaradi katere so v naši državi celo spreminjali zakonodajo, so na Policijski upravi Novo mesto včeraj predstavili okrepljene aktivnosti policije za zagotavljanje varnosti na tem območju. Kot je zagotovil Robert Zupančič, vodja Oddelka za splošne policijske naloge na Policijski upravi Novo mesto, od Šutarjeve smrti izvajajo koordinirane in okrepljene aktivnosti na območju celotne policijske uprave. »Zavedamo se, da so pričakovanja prebivalcev po učinkovitem in hitrem ukrepanju policije izredno visoka,« je povedal. Tako so po njegovih besedah povečali prisotnost policistov na terenu, pri čemer si pomagajo tudi s kadri drugih policijskih uprav, posebno in specialno enoto policije, pa tudi drugimi službami, kot je denimo Furs, in ne nazadnje lokalno skupnostjo. Izvajajo tudi razne poostrene nadzore.

Problematični dve območji

V Novem mestu je kot varnostno obremenjeni Zupančič izpostavil dve območji, in sicer kompleks Loke z avtobusno postajo ter šolskim centrom ter območje romskega naselja Žabjak-Brezje. Zupančič je opisal več primerov hišnih preiskav, v katerih so v zadnjem mesecu našli orožje, pa tudi več preiskanih kaznivih dejanj t. i. premoženjske kriminalitete, nasilja, kršitev javnega reda in miru. Tako so prijeli 24 in 20 let stara osumljenca, ki sta 6. novembra v okolici Šentjerneja zamaskirana oropala občana, ki se je peljal s kolesom. Ob grožnjah sta mu na silo vzela manjšo vsoto gotovine in pobegnila. Še istega večera so ju izsledili v naselju Trdinova cesta, zdaj sta v priporu. V naselju Pot v gaj so pri 22-letniku našli puško, ki jo je razkazoval. Preiskalo so več vlomov na na območju Trebnjega, med drugim so oz gostinskega lokala odnesli sef s 5000 evri. Z vlomi so povezali 27-letnika in mladoletnika in 14. novembra me hišno preiskavo našli del vlomilskega plena.

Med drugim je Zupančič omenil še vlom v stanovanjsko hišo v Dobruški vasi minuli petek. Po klicu na pomoč so v Stari vasi prijeli pet osumljencev iz Dobruške vasi. »Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 2000 evrov škode. O kaznivem dejanju dveh mladoletnikov, 35-letnika, 26-letnika in 31-letnice smo obvestili pristojno tožilstvo. Zoper osumljence bomo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja velike tatvine,« je pojasnil. »Primeri kažejo, da smo odzivni in učinkoviti. Vsakodnevno smo prisotni na terenu z rednim patruljiranjem, razgovori z ljudmi in sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi. S tem želimo povečati občutek varnosti in zagotoviti, da so vsi prebivalci enako zaščiteni pred vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja,« ob tem zagotavlja Zupančič, ki tudi za prihodnost napoveduje več nadzorov.

policijaPU Novo mestoDolenjskaRominadzoršutarjev zakon
