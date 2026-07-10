Večerna drama na cesti Blagovica–Golčaj! Trčili vozili, obstali sta pred prepadom (FOTO)

Uprava za zaščito in reševanje poroča o dramatični prometni nesreči. Tako stav četrtek ob 19.10 na lokalni cesti Blagovica–Golčaj trčili osebni vozili, ki sta obstali pred prepadom.

Gasilci CZR Domžale in PGD Blagovica so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom vozili postavili nazaj na cestišče. Odklopili so akumulatorja in nevtralizirali razlite motorne tekočine z absorbentom. Poškodovanih ni bilo, na kraju je bila prisotna tudi Policija.