Večerna drama na dolenjki: tovornjakar trčil v betonsko ograjo, a to še ni bilo vse

V ponedeljek okoli 20.30 se je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika tovornih vozil. Po do sedaj znanih podatkih je do nesreče prišlo, ker voznik tovornega vozila ni vozil po sredini svojega voznega pasu, zaradi česar je trčil v betonsko ograjo.

Trčil še v drug tovornjak

V nadaljevanju pa ga je odbilo na drug vozni pas, kjer je trčil v drugo, pravilno vozeče tovorno vozilo. Policisti so ugotovili, da povzročitelj prometne nesreče, ki se je v nesreči lažje telesno poškodoval, nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejen mu je bil strokovni pregled, prav tako pa mu je bilo vozilo zaseženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V okolici Ormoža so policisti obravnavali voznika osebnega avtomobila, pri katerem je hitri test pokazal na prisotnost prepovedanih drog, prav tako so mu bili zaseženi rastlinski delci, za katere policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo. Odrejeno mu je bilo pridržanje.

Voznica lažje poškodovana

Nekaj pred 13. uro se je v ponedeljek zgodila prometna nesreča pri Dobovi. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 55-letna voznica osebnega avtomobila izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v stebriček. Povzročiteljici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.