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NESREČA PRI DOMŽALAH

Večerna drama na železniški progi, v Zgornjih Jaršah pri Domžalah trčila avtomobil in vlak

Gasilci pomagali prestrašeni osebi iz vozila in preverili stanje med potniki. Slovenske železnice so morale zagotoviti nadomestni prevoz.
Fotografija je simbolična. FOTO: PG Celje Poklicna Gasilska enota Celje
Fotografija je simbolična. FOTO: PG Celje Poklicna Gasilska enota Celje
A. G.
 27. 8. 2026 | 07:15
 27. 8. 2026 | 07:15
1:16
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Zgornjih Jaršah v občini Domžale se je v sredo zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in potniški vlak. Do trčenja je prišlo ob 19.34, na kraj pa so takoj prihiteli gasilci, reševalci in policisti. Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka in ga pregledali. Prestrašeni osebi so pomagali izstopiti iz vozila, nato pa so jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči.

Gasilci so poskrbeli tudi za varnost vozila in na njem odklopili akumulator. Obenem so pregledali potniški vlak in preverili, ali je bil med potniki kdo poškodovan. Slovenske železnice so zaradi nesreče za potnike zagotovile nadomestni prevoz. Na kraju so posredovali tudi policisti, ki bodo ugotavljali okoliščine trčenja.

Po doslej znanih podatkih v dogodku med potniki ni bilo poškodovanih.

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