Večerna srhljivka v Ljubljani, zagrozila sta mu tudi z nevarnim predmetom

Bralec Miha nas je obvestil, da je včeraj okoli 23. ure pred pekarno na Viču opazil policiste. Kot so nam pojasnili na ljublljanski policijski upravi, so bili okoli 21. ure obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Viča.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta neznana storilca vstopila v prodajni prostor, pristopila do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozila oškodovancu in odtujila denar. S kraja sta pobegnila peš. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

»Opis storilcev: dva moška, visoka okoli 190 cm, oblečena v črna oblačila, nosila sta maskirna pokrivala,« so še zapisali policisti.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.