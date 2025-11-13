Večerni nalet na gorenjki pri Povodju: pijan trčil v avto pred seboj, z žensko hudo

V sredo okoli 21.30 se je na gorenjski avtocesti pri Povodju v smeri Kranja zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi trije vozniki osebnih vozil. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo pred seboj, slednjega pa je odbilo naprej in je trčil še v vozilo pred njim.

Z žensko hudo, povzročitelj pijan

Pri tem se je ena izmed udeleženk huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 0.80 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Odvzel prednost vozniku e-skiroja

Še ena nesreča pa se je že prej, okoli 18.30, zgodila na Cesti na Brdo v Ljubljani. V tej sta udeležena voznik osebnega vozila in voznik e-skiroja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo odvzel prednost vozniku e-skiroja. Pri tem se je voznik e-skiroja huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.