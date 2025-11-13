Večerni nalet na gorenjki pri Povodju: pijan trčil v avto pred seboj, z žensko hudo

Galerija
V sredo okoli 21.30 se je na gorenjski avtocesti pri Povodju v smeri Kranja zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi trije vozniki osebnih vozil. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo pred seboj, slednjega pa je odbilo naprej in je trčil še v vozilo pred njim.
Pri tem se je ena izmed udeleženk huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 0.80 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.
Še ena nesreča pa se je že prej, okoli 18.30, zgodila na Cesti na Brdo v Ljubljani. V tej sta udeležena voznik osebnega vozila in voznik e-skiroja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo odvzel prednost vozniku e-skiroja. Pri tem se je voznik e-skiroja huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.