Večerni požar pri Mengšu: zagorelo v ostrešju, ognjeni zublji zajeli hišo (FOTO)

S PU Ljubljana obveščajo, da so bili včeraj, 1. marca 2026, okoli 20. ure obveščeni o požaru v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Mengša.

»Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v ostrešju hiše, požar pa se je razširil še na preostali del objekta. Po do sedaj znanih podatkih v požaru ni bil nihče poškodovan. Vzrok za požar, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, ko bodo vzpostavljeni varni pogoji, bodo pričeli z ogledom kraja,« dodajajo.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.