Večerno reševanje na šolskem igrišču v Ljubljani, na kraju tudi policija

Včeraj ob 19.49 se je v Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani na igrišču osnovne šole nahajala slabo odzivna oseba. Gasilci GB Ljubljana so odstranili del ograje na igrišču in pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Prisotna je bila policija, navaja portal Spin 112.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 2082 klicev, 490 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 99 nanašalo na kriminaliteto, 174 na javni red in mir, ter 158 na prometno varnost.



