Umrl je dedek Mraz

Poslovil se je človek, ki je desetletja prinašal nasmehe na otroške obraze. Umrl je Karl Drago Seme, častni član Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in za mnoge Šalečane »tisti pravi Dedek Mraz«. V vlogi dobrega moža je prvič nastopil davnega leta 1965 in kar 54 let zapored razveseljeval male in velike s toplino, dobro voljo in iskrivimi očmi pod belo brado.

December je bil njegov čas – čas čarobnosti, veselja in vrednot, ki jih je živel in delil z drugimi. Od legendarnega moža, ki je zaznamoval generacije, se bodo poslovili to soboto ob 14. uri na Pokopališču Podkraj.

Maksim Gaspari: Dedek Mraz (1952) Avtor: Maksim Gaspari

Kot vedo vsi otroci jugoslovanskega socializma, je dedek Mraz mitološki dobrotnik, ki obdaruje otroke v tednu pred novim letom, ali pa v noči z 31. decembra na 1. januar. Izmislili naj bi si ga Rusi kot odgovor na dekadentnega kapitalističnega božička. Tam nosi ime »ded Moroz«, pri raznašanju daril otrokom pa mu pomaga vnukinja Sneguročka (Snežinka). Doma naj bi bil v ruskem mestu Veliki Ustjug, vendar se krešejo mnenja, ali je res od tam.

V Sloveniji je za njegovo podobo poskrbel slikar Maksim Gaspari, ko je leta 1952 z risbami definiral njegovo zunanjo podobo. Obleka dedka Mraza je pri nas s tipičnnimi slovenskimi vzorci na dolgem kožuhovinastem plašču ter s tradicionalno polhovko na glavi.

O dedku Mrazu obstaja veliko različnih pesmic, še najbolj znana je Siva kučma, bela brada, ki jo je napisal Janez Bitenc. Še danes se lik dedka Mraza pojavlja v nekaterih podjetjih in ustanovah, ko v mesecu decembru obdaruje otroke zaposlenih ter na različnih javnih prireditvah za otroke v večjih slovenskih mestih, v gledališčih ter vrtcih in osnovnih šolah. V Sloveniji je najbolj poznan sprevod dedka Mraza ob koncu decembra v Ljubljani. Takrat se dedek Mraz pripelje s Triglava, se ustavi na Ljubljanskem gradu, od koder se z vzpenjačo pripelje na Krekov trg. Tam ga pričaka spremstvo in svečana kočija z lipicanci. Z njo se v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev, ljubljanskih zmajčkov ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic popelje po mestnih ulicah, mimo mestne hiše do Prešernovega trga in dalje po mestnih ulicah, kjer pozdravlja otroke in jim deli bombone.