Velenjska policista skoraj kap: ustavila voznika, v prtljažniku pa našla Titovo glavo (FOTO)

Poročali smo že, da so ponoči v Velenju obglavili spomenik Josipa Broza - Tita. Celjska policijska uprava je zdaj sporočila več podrobnosti o incidentu, ki je pretresel del občanov.

Ponoči je občan Velenja poklical policijo in sporočil, da je v bližini velenjske glasbene šole opazil moškega, ki je v vozilo znamke Škoda Kodiaq, temnejše barve, nalagal večji kovinski predmet in odpeljal v smeri križišča Tomšičeve in Jenkove ceste. Velenjska policista, ki sta opravljala nadzor po velenjskih ulicah, sta kmalu po obvestilu na Cesti Simona Blatnika ustavila 49-letnega voznika osebnega vozila, ki je ustrezalo opisu, ki ga je sporočil občan. Na vozilu sta bili nameščeni dve različni hrvaški registrski tablici. Občan, doma z območja Velenja, je imel v prtljažnem delu vozila glavo bronaste skulpture Josipa Broza Tita, s Titovega trga v Velenju. Gre za več kot 6 metrov visoko bronasto skulpturo.

Storilec je poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. FOTO: Mestna Občina Velenje

»V omenjenem gre za zavržno dejanje skrunitve kulturne in zgodovinske dediščine. Ogled kraja dejanja še poteka. Prav tako še poteka zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote po 219. členu Kazenskega zakonika – 1 in o vseh ostalih okoliščinah omenjenega dejanja,« poroča celjska policijska uprava, občanu pa se za klic in informacije zahvaljujejo.