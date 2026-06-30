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Velik požar pri Kerinovem Grmu: zgoreli hektarji njiv in bale sena, gasilec končal v bolnišnici (FOTO)

V okolici Kerinovega Grma je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar v naravi, ki je zajel več hektarjev kmetijskih površin. Z ognjenimi zublji so se več ur borili gasilci, eden izmed njih pa je zaradi izčrpanosti med intervencijo potreboval zdravniško pomoč.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 30. 6. 2026 | 11:05
2:30
A+A-

Alarm za požar je bil sprožen okoli 14.30, ko so bili o dogodku obveščeni tako gasilci kot policija. Po prvih ugotovitvah je zagorela njiva s pšenico, ogenj pa se je hitro razširil tudi na bale slame. Ob prihodu na kraj so gasilci ugotovili, da gori približno tri hektarje površin ter okoli 20 bal sena oziroma slame. Skupaj s poklicnimi gasilci Poklicne gasilske enote Krško so takoj začeli obsežno akcijo gašenja, pri čemer so morali hkrati varovati tudi okoliške njive, da bi preprečili širjenje požara.

Po večurnem gašenju jim je uspelo požar omejiti in pogasiti, nato pa so na pogorišču ostali še do približno 18.50, ko so izvajali požarno stražo in preventivno zalivanje terena, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga.

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Eden od gasilcev odpeljan v bolnišnico

Intervencija je potekala v izjemno zahtevnih razmerah. Visoke temperature in dolgotrajno gašenje so od gasilcev zahtevali velik fizični napor. Eden izmed gasilcev je zaradi preobremenjenosti in napora potreboval zdravniško pomoč, zato so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Med intervencijo je bilo poškodovane tudi nekaj gasilske opreme, poškodovano pa je bilo tudi eno izmed gasilskih vozil. Policisti so bili o požaru obveščeni prav tako okoli 14.30. Po njihovih prvih ugotovitvah je zagorela njiva s pšenico in bale ječmenove slame, okoliščine nastanka požara pa še preiskujejo.

Gasilci opozarjajo: podobnih požarov je vse več

V prostovoljnem gasilskem društvu opozarjajo, da to ni prvi tovrstni požar na tem območju. Tudi pred kratkim so posredovali pri podobnem dogodku. Ob začetku žetvene sezone so takšni požari še posebej nevarni, saj lahko povzročijo veliko materialno škodo, ogrozijo ljudi in gasilce ter zahtevajo obsežno uporabo opreme in kadra.

Zato gasilci ponovno pozivajo občane, naj bodo v naravi in na kmetijskih površinah izjemno previdni ter ravnajo odgovorno, saj lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami.

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V okolici Kerinovega Grma je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar v naravi, ki je zajel več hektarjev kmetijskih površin. Z ognjenimi zublji so se več ur borili gasilci, eden izmed njih pa je zaradi izčrpanosti med intervencijo potreboval zdravniško pomoč.
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