Skoraj 30 let po grozljivem štirikratnem umoru v Tekačevem pri Rogaški Slatini je prišlo do novega preobrata. Celjsko okrožno državno tožilstvo je odstopilo od kazenskega pregona 60-letnega hrvaškega državljana, ki so ga povezovali z enim najbolj pretresljivih zločinov v slovenski zgodovini. Tako vse bolj kaže, da za umore, ki so 4. marca 1997 pretresli Slovenijo, nihče ne bo kazensko odgovarjal, poroča 24ur.com.

Štirje mrtvi, morilci še vendo neznani Eden najhujših zločinov v zgodovini samostojne Slovenije se je zgodil 4. marca 1997 v Tekačevem pri Rogaški Slatini. Naslednje jutro je vrtnar na domačiji naletel na prvo truplo, policisti pa so odkrili še tri žrtve. Umorjeni so bili gospodar Štefan Poharc, njegova žena Frančiška ter njuni podnajemnici, Helena Krošlin in njena komaj 17-letna hči Viktorija. Vse štiri so ustrelili. Domnevni motiv krvavega zločina je bil rop, saj naj bi gospodar v hiši hranil večjo vsoto denarja in zlato, vendar te navedbe niso bile dokazane. Zaradi štirikratnega umora so sodili Kristijanu Kameniku, ki je bil po treh sojenjih pravnomočno oproščen. Novembra 2026 je tožilstvo odstopilo še od pregona drugega osumljenca, hrvaškega državljana. Skoraj 30 let po pokolu za smrt štirih ljudi še vedno ni bil nihče pravnomočno obsojen.

Preiskovalce so do osumljenca, rojenega v Zagrebu, pripeljale biološke sledi na ročno izdelani maskirni podkapi, ki so jo našli v neposredni bližini hiše, kjer se je zgodil zločin. Toda ta dokaz očitno ni bil dovolj.

Našli njegove biološke sledi, a to ni bilo dovolj

Kot so za 24ur.com pojasnili na celjskem tožilstvu, preiskava ni potrdila utemeljenosti suma. Poleg tega so iz sodnega spisa v postopku zoper Kristijana Kamenika izločili številne obremenilne materialne dokaze, kar je vplivalo tudi na postopek proti hrvaškemu osumljencu.

Edini preostali obremenilni dokaz je bila tako podkapa, izdelana iz rokava puloverja, na kateri so našli biološke sledi danes 60-letnega Hrvata.

Toda tožilstvo ni moglo dokazati, da je bil moški na kraju zločina prav v času umorov. Obstajala je namreč tudi možnost, da je sledi pustil že pred tem. Prav tako preiskovalcem ni uspelo ugotoviti, kakšna naj bi bila njegova morebitna vloga pri kaznivem dejanju. Zaradi pomanjkanja dokazov se je tožilstvo odločilo, da pregona ne bo nadaljevalo.

Kamenik pravnomočno oproščen, zdaj padel še pregon drugega osumljenca

Spomnimo, da je bil Kristijan Kamenik dolgo edini obtoženec v primeru štirikratnega umora v Tekačevem. Po dolgotrajnih sodnih postopkih in treh sojenjih je bil pravnomočno oproščen.

Upanje, da bi se skoraj tri desetletja stara zgodba vendarle razpletla, je nato predstavljala preiskava drugega osumljenca. A tudi ta se je zdaj končala brez obtožnice.