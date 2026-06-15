Velik ulov novomeških policistov: poglejte fotografije, prepoznate katerega od teh predmetov? (FOTO)

Policisti PP Novo mesto so med preiskovanjem več kaznivih dejanj na širšem območju KS Birčna vas uspeli identificirati osumljenca, starega 31 let. Na podlagi odredbe sodišča so 14. junija pri njem opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli ukradene predmete ter druge predmete, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora.

Policisti sumijo, da tudi ti predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in preverjanjem izvora zaseženih predmetov. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljenca ustrezno ukrepali.

Policisti PP Novo mesto pozivajo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali predmete, naj pokličejo na številko 07 332 72 00 ali se zglasijo na Policijski postaji Novo mesto, Ljubljanska cesta 30.

FOTO: Policijska uprava Novo mesto

FOTO: Policijska uprava Novo mesto

FOTO: Policijska uprava Novo mesto

FOTO: Policijska uprava Novo mesto

FOTO: Policijska uprava Novo mesto