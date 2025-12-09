  • Delo d.o.o.
PREPOVEDANE DROGE

Velika akcija kriminalistov: šest jih je končalo v priporu, eden še vedno na begu (FOTO)

Vsi so slovenski državljani.
Novinarska konferenca. FOTO: Pu Nova Gorica

Zasežena droga. FOTO: Pu Nova Gorica

Našli so tudi orožje. FOTO: Pu Nova Gorica

Zasežena droga. FOTO: Pu Nova Gorica
N. B.
 9. 12. 2025 | 15:38
5:04
Novogoriški kriminalisti so po enoletnem vztrajnem delu udarili po kriminalni združbi, ki je po ugotovitvah preiskovalcev preprodajala prepovedane droge na Goriškem in v sosednji Italiji. V petkovi akciji, 5. decembra 2025, so opravili več hišnih preiskav, prijeli šest osumljencev in zasegli več kot sedem kilogramov heroina, skoraj tri kilograme ekstazija ter druge droge, orožje in več kot 32.000 evrov gotovine. Vse privedene je preiskovalni sodnik poslal v pripor.

Eno leto pod drobnogledom ulične preprodaje

Kriminalisti so konec leta 2024 na območju Nove Gorice zaznali sumljivo ulič­no preprodajo določene skupine oseb. Hitro je postalo jasno, da ne gre za osamljene prodaje, ampak za povezano delovanje z jasnimi vlogami in hierarhijo. Na podlagi zbranih obvestil in novih podatkov so o sumih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog obveščali Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Tožilstvo je usmerjalo nadaljnje delo in odredilo prikrite preiskovalne ukrepe. Kriminalisti so tako sistematično spremljali posamična kazniva dejanja, od preprodajalcev do povezav v ozadju. Pri preiskavi so tesno sodelovali tudi z različnimi italijanskimi varnostnimi organi, saj se je združba po ugotovitvah preiskovalcev raztezala čez mejo – s prodajo drog tudi na območju Republike Italije.

Petkova ofenziva: hišne preiskave in specialci

Zaključna policijska akcija je stekla v petek, 5. decembra 2025, že v jutranjih urah. Šlo je za obsežen in usklajen nastop policije na Goriškem in na območju PU Ljubljana. V akciji so sodelovali kriminalisti in policisti PU Nova Gorica, PU Ljubljana in PU Koper, kriminalisti sektorjev kriminalistične policije in Uprave kriminalistične policije, policisti Specialne enote ter tudi policisti s psi za iskanje prepovedane droge. Tega dne so opravili 7 hišnih preiskav (5 na Goriškem, 2 na območju PU Ljubljana), preiskave v 6 stanovanjskih objektih in eni garaži, 4 preiskave osebnih vozil in 6 osebnih preiskav.

Ena izmed hišnih preiskav je zaradi nenavzočnosti oziroma bega osumljenca potekala pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Šestim osebam je policija odvzela prostost in jim odredila pridržanje.

Kilogrami heroina, ekstazija in orožje

Najbolj zgovoren del akcije so zasegi. Kriminalisti so med preiskavo in pri zaključni akciji zasegli nekaj več kot 7,2 kg heroina, 2,7 kg MDMA – ekstazija, 120 gramov metamfetamina, približno 25 gramov kokaina, okoli 25 gramov suhe konoplje ter manjše količine drugih prepovedanih drog. Na dveh hišnih preiskavah na Goriškem so našli tudi dve polavtomatski pištoli kalibra 9 mm in pripadajoče strelivo. Zasegli so še več kot 32.000 evrov gotovine, za katero policija ocenjuje, da izvira iz preprodaje drog, pripomočke za prodajo prepovedanih drog ter vrsto drugih predmetov: različne zapiske, telefone, računalnike in druge nosilce podatkov, povezane s kaznivimi dejanji na področju prepovedanih drog.

Šest v priporu, osem ovadenih, eden na begu

Po nujnih policijskih ukrepih so v soboto, 6. decembra 2025, v večernih urah vseh šest pridržanih osumljencev, starih od 32 do 54 let, s kazensko ovadbo privedli na Okrožno sodišče v Novi Gorici. Vsi so državljani Slovenije, dva med njimi sta si v času preiskave pridobila tudi državljanstvo Bosne in Hercegovine. Vsi dejansko živijo na Goriškem. Dežurni preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper vseh šest odredil pripor.

V tej kriminalistični preiskavi je s kazensko ovadbo skupno ovadenih 8 osumljencev za 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu KZ-1. Poleg šesterice, privedene na sodišče, sta ovadena še državljan Italije iz Tržiča (Monfalcone) in slovenski državljan z območja Kočevja, ki je na begu in ga policija še ni izsledila.

Preprodajali še veliko več, preiskava se nadaljuje

Na podlagi zbranih dokazov kriminalisti osumljene utemeljeno povezujejo s tem, da so od lanskega decembra pa do zaključne akcije poleg zaseženih količin preprodali še bistveno več prepovedanih drog – kokain, heroin in druge vrste drog – nadaljnjim preprodajalcem in neposrednim uporabnikom, predvsem na območju Goriške in v sosednji Italiji.

Preiskava se s tem ni končala. Policija nadaljuje pregled in ovrednotenje zaseženih predmetov ter druge ugotovitve, dejavnosti pa usmerjajo v utemeljevanje novih kaznivih dejanj. Večina osumljenih je bila že v preteklosti obravnavana zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Celotni predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

 

